Lauterbach in der größten Krise seiner Amtszeit - Woche der Wahrheit für Gesundheitsminister steht bevor

Von: Moritz Serif

Bundeskanzler Scholz (links) und Bundesgesundheitsminister Lauterbach (beide SPD). © dpa (Montage)

In nun knapp anderthalb Jahren hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach kaum etwas vorzuweisen. Sein Posten steht auf dem Spiel. Eine Analyse.

Berlin – Reformen, Reformen und nochmals Reformen: Das versprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach pünktlich zu seinem Amtsantritt. Er wolle sich um die Krankenhäuser und die Pflege kümmern, so Lauterbach. Jetzt, also im Frühjahr 2023, ist Lauterbach bereits seit bald anderthalb Jahren der Gesundheits-Chef im Regierungskabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz. Eine Krankenhausreform gibt es noch nicht. Ebenso wenig konnte der Gesundheitsminister das Pflegesystem erneuern, geschweige denn stabilisieren.

Klar, Lauterbach hatte mit der Corona-Pandemie zu kämpfen – aber alles andere hat der SPD-Mann aus den Augen verloren. Nicht allzu begeistert werden Arbeitnehmer sein, wenn sich der Beitragssatz für die Pflegeversicherung um 0,35 Prozentpunkte erhöhen wird. Oder anders gesagt: Wenn die angestellten Bürger in Deutschland weniger Netto vom Brutto in der Tasche haben, also weniger Geld im Monat zur Verfügung haben werden.

Lauterbach: Cannabis-Legalisierung lässt auf sich warten

Dann wäre da noch das geplante Cannabis-Legalisierungsgesetz, das der Minister Ende März vorstellen möchte. Auch hier ist völlig offen, wann und wie die Legalisierung stattfinden soll. Das liegt mit daran, dass die EU-Kommission aller Voraussicht nach noch ein Wörtchen bei der Freigabe mitzureden hat. Dennoch hatten sich Schmerzpatienten mehr Tempo beim Legalisierungsprozess gewünscht. In jüngerer Zeit kamen Diskussionen über Lauterbachs Lebenslauf auf. Lauterbach habe falsche Angaben zu seinen Veröffentlichungen gemacht. Gegenüber merkur.de sagte der Gesundheitsminister, dass er sich an die fraglichen Vorgänge nicht erinnern könne.

Stattdessen sprach Lauterbach, der für eine verpflichtende Corona-Impfung war, über Nebenwirkungen der Impfung. Eben jenes Vakzin, das er in der Vergangenheit für „nebenwirkungsfrei“ erklärte. Experten sehen ein Versäumnis beim Minister. Lauterbach habe „viel zu lange gezögert und die Augen vor der Realität verschlossen. Mit seiner fatalen Äußerung, die Impfung sei ‚nebenwirkungsfrei‘, hat er die Sorgen und Ängste der Betroffenen kleingeredet“, sagte Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion.

Scholz könnte bei Lauterbach bald die Reißleine ziehen

Dass Lauterbach nicht in die Puschen kommt, hat mittlerweile auch die Regierung registriert. So berichtet der Tagesspiegel, dass „die Ampel die Geduld mit Lauterbach verliert“ - und das gar nicht mehr verbergen wolle. Lauterbach wirkt für Kanzler Scholz wie ein Klotz am Bein, dessen er sich bei nächster Gelegenheit entledigen könnte. Als Nachfolgerinnen gelten laut Augsburger Zeitung die Rostockerin Antje Draheim oder die Schweinfurterin Sabine Dittmar. Beide arbeiten als Staatssekretärinnen im Gesundheitsministerium und könnten den taumelnden Gesundheitsminister schon bald ersetzen – falls der denn nicht freiwillig zurücktritt. (mse)