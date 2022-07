Lawrow auf Tour in Afrika: Putins Chefpropagandist verfolgt eine klare Mission - und stößt auf offene Ohren

Von: Stephanie Munk

Teilen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow tourt durch Afrika und hat dort einen klaren Auftrag: Das Schmieden einer neuen Koalition. Der Empfang ist herzlich - aus mehreren Gründen.

Addis Abbeba - Am 2. März 2022 - zehn Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs - verurteilte eine Resolution der Vereinten Nationen. Wladimir Putins Invasion in das Nachbarland. Die 141 Mitgliedsstaaten waren zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. 35 Länder allerdings enthielten sich damals – darunter 17 afrikanische Staaten. Eritrea stimmte sogar gegen die Resolution, Simbabwe kritisierte sie als kontraproduktiv.

Just in einigen dieser Länder ist derzeit Putins Außenminister und Chefpropagandist Sergej Lawrow auf Werbetour. In Äthiopien, Ägypten, der Republik Kongo und Uganda führt er politische Gespräche und liefert öffentlichkeitwirksame Bilder. Eine Erkenntnis: Lawrow wird mit offenen Armen empfangen.

Der kongolesische Außenminister etwa begrüßte Lawrow mit einer innigen Umarmung. Am Donnerstag (28. Juli) wird Lawrow in Uganda erwartet. Auch dort darf er mit einem freundlichen Empfang rechnen: Ugandas Regierung betonte bereits vorab die historisch guten Beziehungen.

Der Afrika-Flüsterer: Der russische Außenminister Sergej Lawrow (l.) im vertrauten Gespräch mit Jean Claude Gakosso, Außenminister der Republik Kongo. © AFP/Russian Foreign Ministry/handout

Ukraine-Krieg: Hungerkatastrophe für Afrika droht - doch Lawrow bestreitet Verantwortung Russlands

Afrika ist zwar nur indirekt vom Ukraine-Krieg betroffen - dafür jedoch auf fatale Weise. Es droht eine Katastrophe, die weit schwerwiegender ist als fehlendes Erdgas in deutschen Haushalten: 60 Millionen Menschen könnten bald hungern.

Der Grund: Die Ukraine und Russland gehören zu den größten Weizen-Exporteuren weltweit. Da Russland aber ukrainische Häfen und damit die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten über das Schwarze Meer blockiert, kommt der Weizen nicht mehr dort an, wo er dringend gebraucht wird. Ein in Istanbul geschlossener Deal zwischen der Ukraine und Russland soll jetzt zwar Getreide-Exporte wieder möglich machen. Ob er eingehalten wird, ist jedoch offen.

Lawrow warnt in Afrika vor Unberechenbarkeit des Westens

Lawrow bestreitet bei seiner Afrika-Reise ohnehin die Verantwortung Russlands für die drohende Hungerkatastrophe: „Das hat nichts mit dem russischen Einsatz in der Ukraine zu tun, sondern mit der unangemessenen Reaktion des Westens, der Sanktionen verhängt und den Lebensmittelmarkt destabilisiert“, sagte Lawrow am Mittwoch (27. Juli) bei einem Empfang in Äthiopien.

Gleichzeitig warnte Lawrow die Afrikaner vor Unberechenbarkeit der USA und seiner Verbündeten: „Sie würden nicht zögern, dasselbe mit anderen Staaten zu tun, die ihnen auf die Nerven gehen.“ Dass infolge des Ukraine-Kriegs gar keine Sanktionen auf Lebensmittel erlassen wurden, ließ Lawrow unerwähnt.

„Das ist an den Haaren herbeigezogen“, sagte Francisco Marí, Experte für Welternährung und Agarhandel bei „Brot für die Welt“, dem Münchner Merkur zu den Getreidesanktions-Vorwürfen. „Das isolierte Russland versucht, eine neue geopolitische Koalition zu schmieden“, urteilte Ulrich Schmid, Russland-Experte an der Universität St. Gallen, laut dem Schweizer Nachrichtenportal blick.ch.

Lawrow in Afrika: Putins Außenminister verbreitet Narrativ des bösen Westens

Bereits vor seinem Afrika-Trip hatte Lawrow auf der Homepage des russischen Außenministeriums geschrieben: „Wir wissen, dass die afrikanischen Kollegen die unverhohlenen Versuche der USA und ihrer europäischen Satelliten, der internationalen Gemeinschaft eine unipolare Weltordnung aufzuzwingen, nicht gutheißen.“ Diese Worte machen klar: Es geht in Afrika für Russland um viel. Nämlich um Macht und Einfluss auf einen riesigen Kontinent mit nahezu unvorstellbar großem Rohstoffaufkommen.

Russlands Machtstreben auf dem afrikanischen Kontinent kommen weit verbreitete Ressentiments gegenüber Europa und dem Westen entgegen. Eine Folge der langen, leidvollen Kolonialzeit, in der viele europäische Länder Afrika unterjochten und ausbeuteten. Hinzu kommt laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland noch aus der Zeit der Sowjetunion eine enge Bindung vieler Regierungsvertreter in Afrika an Russland – sowie große Abhängigkeit von russischem Lebensmittel, Dünger und Waffen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Afrika im Ukraine-Krieg: Kein einziges Land verhängte Sanktionen gegen Russland - das gibt Lob von Lawrow

Das erklärt teilweise auch die Zurückhaltung vieler afrikanischen Staaten im Ukraine-Krieg, den Russland als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet: Kein einziges afrikanisches Land hat sich nach einem Bericht des Spiegel den Sanktionen gegen Russland angeschlossen - ein Fakt, den Lawrow während seiner Afrika-Tour jetzt ausdrücklich lobte.

Laut einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums vom Mittwoch (27. Juli) versucht Russlands Präsident Wladimir Putin schon seit Jahren, in Afrika an Einfluss zu gewinnen. Auch mithilfe der Gruppe Wagner - einer privaten Söldner-Gruppe mit Verbindungen zur russischen Regierung. Russland wolle in Afrika als Großmacht anerkannt werden, sich Rohstoffe sowie die Unterstützung afrikanischer Staaten in internationalen Organisationen sichern, heißt es.

Dazu nutzt Putin auch die Macht der russischen Medien: Der staatliche Sender RT lässt laut Spiegel die russische Sicht der Dinge über mehr als 600 afrikanische Nachrichtenportale verbreiten und sendet jetzt auch auf Französisch, um möglichst viele Afrikaner zu erreichen. Eine englischsprachige Reaktion in Südafrika sei in Planung. Das Narrativ der russischen Propaganda laute oft: Putin als Vorkämpfer derer, die von Westen ausgebeutet und unterdrückt werden und der für eine neue, gerechtere Weltordnung steht.

Auch Macron reist derzeit durch Afrika - und kritisiert Russland scharf

Es gibt jedoch westliche Polit-Vertreter, die derzeit parallel zu Lawrow in Afrika um Sympathien werben: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist derzeit durch Westafrika. Und der amerikanische Sondergesandte Mike Hammer ist auf dem Weg nach Ägypten und Äthiopien.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron posiert in Benin mit afrikanischen Frauen für Selfies. © Ludovic Marin/AFP

„Russland ist eine der letzten Kolonialmächte“, sagte Macron in Benin, es habe „ein benachbartes Land überfallen, um seine eigenen Interessen zu vertreten“, erklärte er. „Und das sage ich auf einem Kontinent, der koloniales Machtstreben erlitten hat.“ Mit seiner Afrika-Reise will Macron nicht zuletzt den wachsenden Einfluss von Russland eindämmen. Der Erfolg bleibt abzuwarten - der Münchner Merkur geht in einem Kommentar jedenfalls davon aus, dass Macron nur noch die Krümel auflesen kann, die Lawrow hinterlassen hat. (smu mit Material von AFP und dpa)