Lawrow krank? Rätselraten hält an – Minister präsentiert derweil Shorts und das Smartphone des „Satans“

Von: Florian Naumann

Sergej Lawrow krank? Der Kreml dementiert schnell: Russlands oberster Diplomat zeigt sich guter Dinge – und mit Accessoires des „Satan“.

München – Die Meldung war der erste große Aufreger des G20-Gipfels – und in Minutenschnelle wieder dementiert: Russlands Außenminister Sergej Lawrow sei mit Herzproblemen in ein Krankenhaus am Gipfelort Bali eingeliefert worden, schrieb die US-Nachrichtenagentur AP am Montagmorgen. Mit den Worten „wir trauen unsere Augen nicht“, verwies Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa den Bericht wenig später ins Reich der Fabel.

Ganz so simpel ist die Lage wohl nicht. Denn nach Angaben der indonesischen Regierung hat sich Lawrow durchaus auf Bali in einem Krankenhaus untersuchen lassen – sogar zwei Mal. Der 72-Jährige sei nach seiner Ankunft auf Bali am Sonntag zum ersten Mal in dem Krankenhaus untersucht worden, teilte der Sprecher des indonesischen Gesundheitsministeriums, Sunarto, am Nachmittag deutscher Zeit mit. Am Montagmorgen sei Lawrow noch einmal untersucht worden. „Gott sei Dank ist er gesund“, erklärte der Sprecher.

Lawrow: Außenminister dementiert Erkrankung – verwundert aber mit seinem G20-Aufzug

Das russische Außenministerium hatte noch am Vormittag nachgelegt: In einem Video auf dem Messengerdienst Telegram präsentierte Sacharowa einen betont gelassenen Lawrow. Der Clip zeigte den Minister in Shorts und T-Shirt auf einer Terrasse vor dem Hintergrund tropischer Vegetation. Russlands oberster Diplomat äußerte sich auch zu politischen Themen des G20-Gipfels – während einigen Beobachtern eher seine Armbanduhr ins Auge stach. Der Financial Times-Reporter Max Seddon wies allerdings darauf hin, dass sich Lawrow in seinem Video nicht dazu geäußert habe, ob er eine Klinik besucht habe.

Lawrow war am Sonntag von tanzenden Frauen und von Soldaten auf dem Flughafen auf Bali empfangen worden. Am Montag dann machten Medienberichte über den mutmaßlichen Krankenhausaufenthalt die Runde. AP hatte sich auf indonesische Quellen berufen.

Putins Außenminister präsentiert sich in Shorts und nutzt das Smartphone des „Satan“

Im vom Außenministerium veröffentlichten Video zeigte sich Lawrow bei der Arbeit an Dokumenten im Freien. Ausgestattet mit Waren des „Satan“, wie auch russische Regierungsvertreter zuletzt die USA nannten: Lawrow trug ein blaues T-Shirt mit einer Krone und dem Schriftzug „Basquiat“ nach dem 1988 gestorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat, dazu augenscheinlich eine Apple-Watch. Ein Detail, das einigen Kommentatoren in Russland übel aufstieß.

„Alle sind überrascht, dass Sergej Lawrow eine Apple-Watch und ein iPhone nutzt“, zitierte der Telegraph den Politikwissenschaftler und früheren Putin-Berater Sergej Markow. „Ich meine, die werden von den US-Geheimdiensten überwacht, oder nicht?“

Sergej Lawrow - so, wie ihn das russische Außenministerium am Montag auf Telegram präsentierte. © Screenshot: Twitter

Putin „krank“: Lawrow spricht von politischem „Spiel“

Lawrow erklärte in dem Clip, er bereite sich auf seine Auftritte beim G20-Gipfel am Dienstag (15. November) vor. Die Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ordnete er als Teil einer Verwirrungsstrategie ein.

„Über unseren Präsidenten wird schon seit zehn Jahren geschrieben, dass er krank war. Das ist so ein Spiel, das nicht neu ist in der Politik“, sagte Lawrow. Medien hatten unter Berufung etwa auf westliche Geheimdienste oder Berichte aus Russland über verschiedene schwere Krankheiten Putins berichtet. Der Kreml teilte dazu mit, dass Putin nichts fehle. Experten weisen darauf hin, dass das Streuen von solchen Informationen beliebt bei Geheimdiensten sei, um etwa autoritäre Politiker als schwach und verletzlich darzustellen.

Lawrow beim G20-Gipfel: Putins Außenminister wendet sich an den Westen

Lawrow nimmt als ranghöchster russischer Politiker an dem Treffen der 20 großen Wirtschaftsnationen teil, weil Präsident Wladimir Putin nach Kreml-Angaben aus Zeitgründen nicht kommen kann. Putin ist wohl nicht zuletzt wegen seines von Niederlagen überschatteten Angriffskriegs gegen die Ukraine als Oberbefehlshaber im Land gebunden.

„Wir werden morgen die Abschlusserklärung annehmen“, sagte Lawrow in dem Video seines Ministeriums. Zugleich erklärte er, dass die Verhandlungen zu dem Schlussdokument des G20-Gipfels andauerten. Gerade habe ihn der indische Außenminister angerufen wegen weiterer Abstimmungen.

Lawrow forderte namentlich die westlichen Medien auf, „ehrlicher“ und „häufiger die Wahrheit“ und nicht einseitig zu berichten. Dagegen werfen USA und EU Lawrow und russischen Medien gezielte Lügen, Propaganda und Desinformation vor. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Teuku Faizasyah, sagte, dass er keine Informationen habe zu einem Krankenhausaufenthalt Lawrow. „Vielleicht mit den Russen checken“, sagte er. (fn/dpa)