IS-Terrorist wollte Prinz George töten lassen - lebenslange Haft

Und wir haben hier Gefährder, die unbehelligt und dank deutscher ""Grosszügigkeit" ein sorgloses Leben führen. Wie z.B. Der Ägypter Sayed M.(54).Etliche Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten u.a. auch wegen des Aufenthalts in einem Ausbildungslager des Terrornetzwerks arabischer Mudschaheddin. 2012 reiste er aus Deutschland, angeblich nach Ägypten aus. Wurde mit einer ,,offiziellen Wiedereinreisesperre bis 2022" belegt. Doch schon im Herbst 2017 reiste Sayed M. ,,trotz bestehender Sperrwirkung" erneut nach Deutschland ein, beantragte in der Essener Aussenstelle des BAMF am 02.11.20117 Asyl. Abschiebung, keine Chance. Von dem in Köln festgenommenem Tunesier, der einen Anschlag mit einer Biobombe plante, ganz zu schweigen. Andere Länder bestrafen solche Terroristen und in Deutschland finden sie Schutz.