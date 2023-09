Schlechte Qualität: In Berlin liegen 11 000 Lehrer-Laptops ungenutzt herum

Teilen

Laptop und Bücher auf einem Tisch (Symbolbild). © Oleksandr Latkun/Imago

Es klingt wie eine Groteske, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben kann. Aber sie bestätigt einen Digitalbericht des Branchenverbands Bitkom über das digitale Chaos in Deutschland. In Berlins Schulen liegen über 10.000 digitale Endgeräte ungenutzt herum.

Das berichtet der Tagesspiegel mit Verweis auf eine Reihe von Informanten. Die 11.000 toten Laptops – fast ein Drittel der Neuanschaffungen aus 2021 – seien unpraktikabel, weil von minderer Qualität und nur via Browser mailtüchtig.

Viele Lehrkräfte weigerten sich daher, die Geräte zu benutzen. Sie kaufen stattdessen lieber eigene Geräte. Darüber hat sich wiederum die Datenschutzbeauftragte echauffiert, weil eine datensichere Verwaltung der Noten über private Geräte nicht möglich sei. Das Land Berlin will die Lehrer nun per Rechtsverordnung zwingen, ihre Dienstgeräte auch in Anspruch zu nehmen. Den Berliner Schulleiterverbänden geht das indes zu schnell. Sie fordern für diesen Laptop-Zwang eine Übergangsfrist von ein bis zwei Jahren.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildung.Table am 30. August 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Bitkom: Digitalpakt beschleunigen und verlängern

Unterdessen lässt sich der Digitalbilanz des „Bundesverbandes IT und Kommunikation“ entnehmen, dass die Hauptstadt nur spektakulärer scheitert. Der Bitkom hat im Bereich Bildung und Forschung 57 Vorhaben der Ampel-Regierung untersucht. Dabei hat er festgestellt, dass nur sieben erfüllt sind. Zu den abgeschlossenen Bildungs-Vorhaben zählen der Start der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die Kompetenzzentren für digitales Lernen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Online-Lernen. Insgesamt 22 im Koalitionsvertrag vereinbarte digitale Maßnahmen haben noch nicht einmal begonnen. Zu den Vorhaben, bei denen die Bitkom-Ampel auf Rot steht, zählt vor allem der Digitalpakt. Weder habe die Bundesregierung dafür gesorgt, dass der Mittelabfluss beim Digitalpakt I beschleunigt wird, noch habe der Digitalpakt II begonnen. cif