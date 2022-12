Leiter der britischen Polizeiaufsichtsbehörde wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens zurückgetreten

Schrift „Police“ (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Der Chef der britischen Polizeiaufsicht ist wegen Vorwürfen des Fehlverhaltens zurückgetreten.

London in England - Gegen den Leiter des Independent Office for Police Conduct (IOPC), Michael Lockwood, werde polizeilich ermittelt, erklärte Innenministerin Suella Braverman am Samstagabend. Deshalb habe sie ihn vor die Wahl gestellt, zurückzutreten oder suspendiert zu werden. Nähere Angaben zu den Vorwürfen machte die Innenministerin nicht.

Laut der Zeitung „Times“ soll Lockwoods mutmaßliches Fehlverhalten „vor fast vier Jahrzehnten stattgefunden haben“, als der heute 63-Jährige in seinen Zwanzigern war. Lockwood selbst erklärte, er trete „aus persönlichen und seine häuslichen Verhältnisse betreffenden“ Gründen zurück.



Die Behörde IOPC war 2018 eingerichtet worden, um sich mit Beschwerden über Polizeibeamte in England und Wales zu befassen. Die britische Polizei stand zuletzt wegen einer Reihe von Skandalen in der Kritik. Für Empörung sorgte unter anderem die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung der Londonerin Sarah Everard durch einen Polizeibeamten im vergangenen Jahr. In der Folge wurden Forderungen laut, Sexismus und Frauenfeindlichkeit innerhalb der Polizei zu bekämpfen. noe/mid