Ukraine-Krieg: Warum der T-64-Panzer für die Gegenoffensive wichtiger sein könnte als der Leopard

Von: Patrick Peltz

Die Ukraine stößt bei ihrer Gegenoffensive auf stark verminte Gebiete. Der Einsatz des richtigen Panzers ist eine schwierige Abwägungsentscheidung.

Kiew - Im Vergleich zu den modernen deutschen Leopard-Panzern oder den britischen Challenger-Panzern sind die älteren T-64, die sowohl von der Ukraine als auch von Russland eingesetzt werden, eher schwerfällig. Russland hatte sie bereits 2013 außer Dienst gestellt, aber im Zuge des Ukraine-Krieges wieder reaktiviert. In der ukrainischen Gegenoffensive spielen die T-64 für die Ukraine nun zunächst eine wichtigere Rolle als die modernen Panzer.

Als Anfang Juni die lange angekündigte Gegenoffensive Kiews begann, setzten die ukrainischen Kommandeure zunächst einige ihrer neu erhaltenen Leopard-Panzer an der Front ein, um die russischen Verteidigungsanlagen im Osten und Süden des Landes zu erkunden. Die russische Armee hatte zuvor jedoch massiv Minen gelegt. Dan Rice, ein ehemaliger US-Armeeoffizier und Berater des ukrainischen Generalstabschefs Walerij Saluschnyj, erklärte gegenüber dem US-Portal Newsweek, dass er zunächst die T-64-Panzer einsetzen würde, anstatt das Risiko einzugehen, die modernen Panzer zu benutzen. Letztere böten andere Vorteile.

Einsatz moderner Panzer erst nach Durchbruch der Minenfelder

„Sie werden nicht riskieren, dass Ihre besten Panzer durch bekannte Minenfelder fahren“, sagte er. Ältere, weniger ausgereifte Panzer wie der T-64 aus Sowjetzeiten seien „entbehrlicher“. Leopard- und Abrams-Panzer seien dagegen effektiv, um die Initiative zu ergreifen, wenn die Ukraine nach der Räumung des stark verminten Gebietes vorrücken wolle. Diese Panzer sind am tödlichsten, wenn sie sich schnell bewegen und mit hoher Geschwindigkeit auf die russischen Truppen feuern können. Genau das können sie in vermintem Gebiet nicht.

Für die Ukraine ist es daher riskant, diese im Westen hergestellten Panzer in Saporischschja einzusetzen, der annektierten südukrainischen Region, die Schauplatz heftiger Kämpfe war. „Nicht nur wegen der Minen, sondern auch, weil die Russen sie aufgrund der Geografie des Geländes leicht entdecken könnten“, argumentierte Marina Miron, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung für Kriegsstudien am King’s College London, gegenüber Newsweek. Deshalb würde sie diese in Reserve halten, bis die Minenfelder durchbrochen sind.

170.000 Quadratkilometer kontaminiertes Land - Minen, Sprengfallen und IEDs

Doch die Lage ist alles andere als einfach. Die ukrainische Gegenoffensive ist mit einer massiven Menge an Minen und nicht explodierten Sprengkörpern konfrontiert. Antipersonen- und Antifahrzeugminen, Sprengfallen, Improvised Explosive Devices (IEDs) und nicht explodierte Munition gehören zu den Gefahren, denen die vorrückenden ukrainischen Soldaten sowie die nachrückenden Einsatzkräfte und Zivilisten ausgesetzt sind.

Etwa 170.000 Quadratkilometer potenziell kontaminiertes Land wurden bisher von der ukrainischen Regierung identifiziert. Die Gesamtfläche der Ukraine beträgt rund 603.700 Quadratkilometer. „Es handelt sich um die schwerste Verseuchung mit Landminen und Blindgängern, die wir in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben“, sagte Mike Newton, Europa-Chef der Minenräumungs-NGO HALO Trust, gegenüber Newsweek. Die Minenräumung ist eine mühsame Arbeit. Die Kosten der Räumung werden auf 40 Milliarden Dollar geschätzt und könnten nach Angaben ein Jahrzehnt dauern.

Zeit für Verminung - Selenskyj wollte schnelle Gegenoffensive

Die Minenproblematik spielte auch beim Timing der Gegenoffensive eine wichtige Rolle. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, Kiew habe gehofft, die russischen Truppen zurückzudrängen, bevor Wladimir Putin seine Verteidigungsanlagen verstärken könne. „Ich wollte, dass unsere Gegenoffensive viel früher beginnt, weil jeder verstanden hat, dass ein größerer Teil unseres Territoriums vermint sein wird, wenn die Gegenoffensive später beginnt“, sagte Selenskyj zu CNN. „Wir geben dem Feind Zeit und die Möglichkeit, mehr Minen zu legen und seine Verteidigungslinien vorzubereiten“, mahnte er damals.

Beim Aufspüren von Minen geht die Ukraine kreativ mit der Drohnentechnologie um, die in vielen Bereichen der ukrainischen Kriegsführung gegen Russland eine enorm wichtige Rolle spielt. Doch während strategisch wichtige Gebiete immer noch stark vermint sind, seien schwere Kampfpanzer zunächst noch die bessere Wahl, so Miron.

Einsatz des „richtigen“ Panzers schwierige Abwägungsentscheidung

Anfang 2023, knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn, verfügten die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben der Londoner Denkfabrik „International Institute of Strategic Studies“ über rund 250 Kampfpanzer T-64BV und 50 T-64BM. Hinzu kommen einige Leopard-1- und -2-Panzer sowie britische Challenger-2-Kampfpanzer. Zusätzlich erwartet die Ukraine amerikanische Abrams-Panzer.

Während das verminte Gelände die Leopard- und Challenger-Panzer derzeit noch daran hindert, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, könnte der Herbst Bedingungen bringen, die auch ihren Einsatz erschweren. Das Zeitfenster, in dem die Ukraine ihre neuen Panzer in Gebieten wie Saporischschja einsetzen könne, schließe sich, erklärt Miron, da die angreifenden Streitkräfte im Herbst typischerweise mit viel Niederschlag zu kämpfen hätten. Die herbstlichen Bedingungen könnten die Leopard- und Challenger-Panzer im Schlamm versinken lassen. Der richtige Einsatz des begehrten Kriegsgeräts ist daher eine schwierige Abwägungsentscheidung. (PaPel)