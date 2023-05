Lettland: 488 freiwillige Wehrdienstleistende

Militärübungen auf dem lettischen Truppenübungsplatz in Adazi. © IMAGO/Victor Lisitsyn

In Lettland haben sich nach Wiedereinführung 488 Personen freiwillig zum Wehrdienst gemeldet.

Riga - Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Riga wollen sie zum 1. Juli auf eigene Initiative die elfmonatige militärische Ausbildung antreten. Darunter seien auch elf Frauen und sechs im Ausland lebenden Letten, teilte das Ministerium einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist für die erste Einberufung mit.

Lettland hatte im Frühjahr die schrittweise Wiedereinführung des 2007 abgeschafften Wehrdienstes beschlossen - zunächst von Mitte 2023 auf freiwilliger Basis, vom kommenden Jahr dann in verpflichtender Form. Eingezogen werden sollen Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren. Frauen können freiwillig den Dienst an der Waffe leisten.

Verteidigungsministerin Inara Murniece zeigte sich «sehr zufrieden» mit der Anzahl an freiwilligen Bewerbern, die deutlich höher als erwartet sei. Dies sei «eine klare Bestätigung dafür, dass sich die lettische Gesellschaft bewusst ist, dass Landesverteidigung in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft liegt.» Geplant gewesen ist demnach, ursprünglich 300 junge Menschen zu rekrutieren.

Lettland grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. (dpa)