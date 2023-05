„Peinlichstes Interview“: Künast wettert wegen Razzia bei „Letzte Generation“ gegen Berliner Senatorin

Nach Klimakleber-Razzia

Die Razzia gegen die „Letzte Generation“ sorgt für Diskussionen. Grünen-Politikerin Künast bezeichnete ein Interview der Berliner Justizsenatorin als „peinlich“.

München/Berlin - Am Mittwoch (24. Mai) kam es in sieben Bundesländern zu einer Razzia gegen Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“. Insgesamt 15 Gebäude wurden dabei untersucht. Auch die Website der Klimagruppe wurde für einige Stunden gesperrt, zwischenzeitlich wurde sie sogar als „kriminelle Vereinigung“ bezeichnet. Zu der Razzia äußerte sich auch Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos). Grünen-Politikerin Renate Künast bezeichnete ihre Aussagen als „Geschwurbel“.

„Letzte Generation“-Razzia: Kriminelle Vereinigung eine Einzelfallentscheidung

Veranlasst wurden die Durchsuchungen von der Generalstaatsanwaltschaft München. Auch in Berlin wurden vier Gebäude durchsucht. Die parteilose Justizsenatorin in Berlin, Felor Badenberg, erklärte in den ARD-Tagesthemen am Mittwocheabend (24. Mai), dass sich die Protestform der „Letzten Generation“ in den letzten Wochen verändert habe. Eine neue Qualität und Quantität sei erreicht worden, die immer wieder neu bewertet werden müsse.

Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (r.) im Gespräch mit Tagesthemen-Moderatorin Aline Abboud (l.).

Auf die Frage der ARD-Moderatorin, ob die „Letzte Generation“ die Kriterien einer kriminellen Vereinigung erfüllen, antwortete Badenberg, dass es immer auf den konkreten Einzelfall ankommen würde. „Man kann nicht behaupten, dass die ‚Letzte Generation‘ in ihrer Gesamtheit als eine kriminelle Vereinigung einzustufen ist“, sagte die Justizministerin. Einzelfälle müsste das Gericht bewerten.

Berliner Senatorin über Razzia gegen „Letzte Generation“ - Künast: „Peinlichstes Interview des Tages“

In Berlin „werden tagtägliche Menschen genötigt, und zwar mittels Gewalt im juristischen Sinne“. Badenberg verwies auf Menschen, die nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen würden, ihre Kinder nicht mehr pünktlich abholen könnten oder auch auf Geschäftsleute, die Geschäftstermine versäumen und finanzielle Einbußen tragen müssten. Noch besorgniserregender findet die Senatorin, dass zum Teil Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen „nicht mehr ungehindert durch die Berliner Straßen können.“ In manchen Fällen würden Krankenwagen mit Patienten, die dringend behandelt werden müssen, erst 26 Minuten später im Krankenhaus ankommen.

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hält dabei nicht viel von den Aussagen der Justizsenatorin. „Peinlichstes Interview des Tages war gerade das Geschwurbel der Justizsenatorin Berlin in [den] Tagesthemen zu Durchsuchung [der ‚Letzten Generation‘]“, schrieb sie auf Twitter. „Unglaubliches Arbeitsverständnis und naivliches Gerede. Bis zum letzten Grinsen“, lautete das Urteil von Künast.

Peinlichstes Interview des Tages war gerade das Geschwurbel der #Justizsenatorin #Berlin in @tagesthemen zu Durchsuchung #LastGeneration. Hab’s gerade nicht digital gefunden. Unglaubliches Amtsverständnis u naivliches Gerede. Bis zum letzten Grinsen. @BerndUlrich @Die_Gruenen — Renate Künast (@RenateKuenast) May 24, 2023

Abgang in den Untergrund: „Entscheidung, die die ‚Letzte Generation‘ für sich treffen muss“

Die „Letzte Generation“ müsse Verantwortung tragen, erklärte Badenberg. Ihre Aufgabe sei es, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine sachgerechte Justiz in Berlin zu sorgen. „Für mich ist der Rahmen das Strafgesetzbuch, das letztendlich ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses ist. Da sind Regeln festgelegt worden, die für ein Zusammenleben unerlässlich sind in einer Gesellschaft“, machte die parteilose Politikerin deutlich. Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, müssten diese Menschen zur Verantwortung gezogen werden.

Was jedoch das Ziel sei, konnte Badenberg nicht deutlich machen. Die Frage, ob die Organisation aufgelöst, eingesperrt oder in den Untergrund gehen soll, beantwortete sie mit ihren eigenen Zielen. Sie wolle einen Beitrag als Justizsenatorin leisten, „um für Recht und Ordnung im Land Berlin zu sorgen. Ob die ‚Letzte Generation‘ in den Untergrund zu gehen hat oder sonstiges, das ist eine Entscheidung, die die ‚Letzte Generation‘ für sich treffen muss“, so Badenberg.

Die Klimagruppe kündigte bereits an, sich nicht von der Razzia einschüchtern zu lassen. (vk)

