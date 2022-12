Lindner redet sich über „Letzte Generation“ in Rage – dann grätscht Ex-Bundespräsident dazwischen

FDP-Chef Christian Lindner wirft der „Letzte Generation“ in seinem aktuellen Podcast ein „autoritäres Gesellschaftsmodell“ vor. Sein Gesprächspartner, Ex-Bundespräsident Gauck, hat Einwände.

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat seit ein paar Wochen seinen eigenen Podcast. Er heißt „CL+“ und Lindner lädt sich jeweils einen Gesprächspartner aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport dazu ein. In der aktuellen Podcast-Folge vom Donnerstag (15. Dezember) spricht der Finanzminister mit Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (parteilos). Vom Thema Streitkultur kommen die beiden schnell auf die Proteste der „Letzten Generation“ - und Lindner redet sich in Rage.

FDP-Chef Christian Lindner gehen die Klimakleber-Proteste der „Letzten Generation“ gegen den Strich. © Mauersberger/Imago

Lindner nennt „Letzte Generation“-Proteste „brandgefährlich“

Lindner nennt die Protestformen der „Letzten Generation“ im Podcast „brandgefährlich“, denn sie würden den Boden bereiten für eine „Relativierung der Demokratie“. Die Störaktionen der Aktivisten seien ein „Form der Selbstermächtigung und Selbstüberhöhung“, argumentiert der FDP-Chef. Das eigene Anliegen - der Klimaschutz - werde zum wichtigsten erklärt und eine „Gruppe von Eingeweihten“ sage allen anderen, „was gut und richtig ist.“ Letztlich führe solch eine Haltung zu einem „autoritärem Gesellschaftsmodell“, wettert Lindner weiter.

Ex-Bundespräsident Gauck will dies nicht ganz so stehen lassen. „Sie nehmen jetzt dieses eine Beispiel“, sagt er nach Lindners Klimakleber-Abrechnung. „Aber wir haben auch viel drastischere Beispiel. Das ist die Bewegung der Rechtsaußen-Leute, die auf der Straße so tun, als müssten sie gegen die demokratische Gesellschaft opponieren.“

Gauck sieht Klimakleber-Proteste gelassen: „Das ist jetzt ein Hype“

Die gemeinsamen Proteste von Linksaußen, Rechtsaußen und Querdenkern würden die Relativierung der Demokratie viel mehr vorantreiben als die Klimaaktivisten, findet Gauck. „Das ist eine stärkere Infragestellung, diese Bewegung, als das, was wir von dieser Form des Protestes mit den Klima-Klebern haben.“ Der Ex-Bundespräsident sieht die Störaktionen der „Letzten Generation“ eher gelassen: „Das wird sich schnell legen, das ist jetzt gerade ein Hype.“

Gauck stimmt Lindner aber zu, dass die Aktionen der „Letzten Generation“ geltendes Recht nicht aushebeln dürften, da ansonsten die Akzeptanz für Regeln in der Gesellschaft allgemein sinke, „und das wäre nicht gut“. Deshalb halte er es für wichtig, dass Polizei und Staatsanwaltschaft „mit geordneten Verfahren“ reagieren, wenn die Klimaaktivisten Regeln verletzen. Dies taten Polizei und Justiz erst kürzlich mit einer Groß-Razzia gegen elf Aktivisten der „Letzten Generation“.

Joachim Gauck diskutierte mit Lindner in dessen Podcast. Der Theologe war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. © IMAGO/Rolf Poss

Lindner-Podcast zu „Letzter Generation“: Gauck „kann Straßenblockaden auch mal tolerieren“

Grundsätzlich zeigte Gauck auch Sympathien für die Klimabewegung. „Wenn es um Protestformen geht, die mit aller Deutlichkeit auf ein vernachlässigtes Thema hinweisen, hab ich Verständnis dafür. Ich kann auch Straßenblockaden unter Umständen mal tolerieren.“

Doch prinzipiell finde er es „strategisch total falsch, eine Protestform zu wählen, die die Mehrheit der Bürger aufbringt gegen die Protestierer und damit auch möglicherweise gegen ihr Anliegen“. Im Fall der „Letzten Generation“ sei das so - und das sei für ihn ein großer Unterschied zu „Fridays for Future“.

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am 5. Dezember den Stachus in München. © IMAGO/mufkinnphotos

„Letzte Generation“ klebt sich auf Straßen fest und beschmutzt Kunstwerke

Wie radikal die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wirklich sind, wollte ein IPPEN.MEDIA-Redakteur wissen und nahm an deren Anwerbeseminar teil. Die Aktivisten wollen seit rund einem Jahr mit Störaktionen eine radikale Klimawende erreichen: Sie blockieren Flughäfen und Ministerien, beschmutzen berühmte Kunstwerke mit Kartoffelbrei oder Tomatensoße oder kleben sich auf Straßen fest, um Stau und Chaos zu erzeugen.

Ihre Forderungen sind unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen, ein Neun-Euro-Ticket und die Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Wie die Gruppe ihre Aktionen und vor allem die massenhaften Bußgeldbescheide finanziert und welche Rolle dabei ein mächtiger US-Fonds spielt, ist hier nachzulesen. (smu)