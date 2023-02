„Letzte Generation“ will ab Montag Deutschland lahmlegen: „Werden massiv auf die Straßen gehen“

Ab Montag will die „letzte Generation“ massiv auf die Straßen gehen. Die Klima-Proteste sollen ab jetzt deutschlandweit stattfinden, kündigt die Protestgruppe an.

München - Seit knapp über einem Jahr macht die Protestgruppe „Letzte Generation“ vor allem mit Klebe-Aktionen und Blockaden auf Straßen sowie mit Störungen in Museen und Ministerien auf den Klimawandel aufmerksam. Bislang haben sich Aktionen überwiegend auf München und Berlin beschränkt, doch das soll sich ab Montag (6. Februar) nun offiziell ändern.

„Letzte Generation“ kündigt deutschlandweite Klima-Proteste ab Montag an

„Wir werden versuchen, den Protest in jede Stadt, in jedes Dorf zu tragen“, verkündete eine Pressesprecherin der „Letzten Generation“ Aimée van Baalen bereits Ende Januar. „Der Widerstand wird größer als je zuvor“. Ab dem 6. Februar soll nicht mehr nur überwiegend in München und Berlin, sondern deutschlandweit auf die Klimakrise aufmerksam gemacht und dabei „massiv auf die Straße gegangen“ werden, sagte die Sprecherin weiter. Was ab Montag genau geplant ist, verriet sie nicht. Insgesamt will die „Letzte Generation“ nach eigenen Aussagen aber einen „Gesellschaftsrat“ installieren, in dem zufällig ausgeloste Menschen sitzen. Hier sollten Schritte ausgearbeitet werden, damit Deutschland ab 2030 klimaneutral ist.

Seit Wochen trainiert die „Letzte Generation“ extra für die geplanten Klima-Aktionen. Während die Protestgruppe behauptet, mit ihren Klima-Protesten immer mehr Zuspruch zu gewinnen, sieht das Bundeskanzler Olaf Scholz beispielsweise anders. „Sehr viele Bürgerinnen und Bürger schütteln den Kopf über solche Aktionen. Ich auch. Sie sind kontraproduktiv“, sagte er in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

„Letzte Generation“: Aktivistinnen klebten sich zuletzt vor Friedrich Merz auf dem Boden fest

Erst am Donnerstagnachmittag machte die Protestgruppe erneut auf sich aufmerksam, als sich zwei Aktivistinnen beim Neujahrsempfang der CDU Mainz während einer Rede des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor dem Rednerpult am Boden festklebten. Die Aktivistinnen der „Letzten Generation“ erklärten, dass der Umgang von Merz und der CDU mit der Klimakatastrophe „beispielhaft für das deutsche Politikversagen“ sei. „Während er die lebensbedrohlichen Konsequenzen der Erderhitzung kleinredet oder totschweigt, warnt er bei jeder Gelegenheit vor möglichen Einschränkungen durch klimapolitische Maßnahmen“, warfen die beiden Frauen ihm vor. Die Bevölkerung vertröste er „mit der fernen Hoffnung auf rettende Technologien“.

Gegen sie werde jetzt wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Merz selbst sagte den beiden Frauen noch während der Störung: „Es ist doch schön, dass Sie noch da sind - Ihre Kollegen sind ja zurzeit auf Bali.“ Damit spielte er auf einen Bericht der Bild an, laut dem zwei Aktivisten der Letzten Generation nicht zu einem Gerichtstermin in Stuttgart erschienen waren, weil sie nach Bali gereist waren. (nz/dpa/afp)