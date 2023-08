Greift Putin nach dem letzten Draht zur unzensierten Außenwelt? Russland meldet brisante Netz-Probleme

Von: Sandra Kathe

Um die russische Staatszensur zu umgehen, brauchen die Menschen Hilfsmittel wie VPN-Dienste. Doch auch damit gibt es nun Probleme. (Symbolfoto) © Natalia Kolesnikova/AFP

Seit einigen Tagen gibt es in Russland zunehmend Probleme bei der Nutzung sogenannter VPN-Services. Fachleute befürchten einen Zusammenhang mit einer russischen Behörde.

Moskau – Wer sich in Russland mit Informationen – etwa zum Ukraine-Krieg – eindecken will, die nicht der Weltsicht des Kreml entsprechen, der benötigt seit Monaten technische Hilfsmittel für den Zugriff auf unliebsame Quellen. So wurde etwa seit 2023 der Zugriff auf Soziale Medien eingeschränkt und News-Dienste wie Google News sowie ausländische Nachrichten-Websites blockiert. Ein Weg, die Sperren zu umgehen, sind VPN-Programme, die einem die Möglichkeit geben, einer Seite oder App vorzutäuschen, dass sie sie aus einem anderen Land abrufen.

Doch wie staatskritische russische Medien nun berichten, gibt es mit vielen der Programme seit einigen Tagen verstärkte Probleme, die womöglich auf ein erneutes Eingreifen des Staats hindeuten können. Die unabhängige Online-Zeitung Meduza zitiert sogar Aktivistinnen und Aktivisten sowie IT-Fachleute, die überzeugt sind, dass die technischen Probleme auf den Start einer neuen Blockadewelle durch die russische Informationsbehörde Roskomnadsor hindeuten.

Mögliche Zensur in Russland: Technische Probleme beim Zugriff auf verbotene Websites

Die Behörde, die laut ihrer offiziellen Bezeichnung die „Aufsicht im Bereich der Informationstechnologie und Massenkommunikation“ zum Ziel hat, hatte in zahlreichen Fällen bereits vor Beginn des Kriegs internationale Dienste wie Instagram oder Youtube zensiert, etwa um die Sichtbarkeit lautstarker Proteste nach der Festnahme des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny einzuschränken. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommen nach und nach weitere Nachrichtenportale hinzu. Auch VPN-Services, die den Zugriff auf gesperrte Inhalte ermöglichen, werden immer wieder zur Zielscheibe der Behörde, die seit Dezember 2022 auf den Sanktionslisten der EU steht.

Den aktuellen Entwicklungen zufolge rechnen Gruppen wie das von Meduza zitierte Projekt „In touch“ damit, dass russische Behörden eine neue Welle von Sperrungen umsetzen, die augenscheinlich die Funktion zahlreicher VPN-Services einschränken, unabhängig vom genutzten Telefonanbieter. Davon betroffen seien nur individuelle Nutzerinnen und Nutzer, nicht aber Unternehmen, die VPN-Dienste zum Serverzugriff für ihre Mitarbeitenden nutzen. Auch örtliche Unterschiede gebe es. So berichtet das Projekt davon, dass hauptsächlich Menschen in den Großstädten Moskau und Sankt Petersburg sowie den Regionen Moskau, Leningrad und Tatarstan über Verbindungsprobleme klagen, während Nutzerinnen und Nutzer in anderen Regionen die Dienste aktuell noch nutzen könnten.

Suchmaschinentrends in Russland: Viele nutzen VPN-Programme, Unzufriedenheit steigt

Dass die Nutzung von VPN-Diensten in Russland mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs beliebter wurde, zeigte bereits vergangenen Herbst eine Analyse von Suchabfragen über das Tool Google Trends, bei der „VPN“ nach einem Bericht der Kyiv Post einer der häufigsten Suchabfragen bei russischen Nutzerinnen und Nutzern war.

Dass die Untersuchung von Suchmaschinendaten jedoch nicht nur Aufschluss über häufig genutzte Programme gibt, sondern auch viel über die Gedankenwelt der Menschen in Russland aussagen kann, belegte im Frühsommer eine Studie der britischen Universität Cambridge. Wie das Projektteam berichtet, zeigt eine Auswertung von Suchmaschinendaten des US-Anbieters Google sowie des russischen Anbieters Yandex, dass steigende Suchanfragen zu Themen wie „Depression“, „Bankrott“ oder „Schlaflosigkeit“ auch auf eine sinkende Moral in der russischen Bevölkerung hindeuten können. (saka)