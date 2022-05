Leutheusser-Schnarrenberger: FDP muss in Bundesregierung sichtbarer werden

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger © IMAGO / Political-Moments

Die starken Verluste bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben die Forderungen innerhalb der FDP nach einer Kursanpassung lauter werden lassen.

Berlin in Deutschland - Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) forderte die Partei auf, eine sichtbarere Rolle in der Bundesregierung einzunehmen. Die FDP werde in der Ampel "zu wenig als eigenständiger Partner wahrgenommen", sagte Leutheusser-Schnarrenberger der "Bild am Sonntag".

Die FDP-Politikerin forderte ihre Partei auf, beim beherrschenden Thema Ukraine-Krieg "energischer" aufzutreten und zum Beispiel lauter für mehr Waffenlieferungen zu werben. "Es reicht nicht, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann Druck ausübt und für mehr Unterstützung kämpft." Auch Parteichef Christian Lindner und die Minister müssten sich hier stärker einbringen und die Haltung der FDP verdeutlichen.

Der ehemalige FDP-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, Gerhard Papke, warnte, die FDP sei "in akuter Lebensgefahr". Die Situation der Partei sei "noch schlimmer als vor 2013. Da regierten wir wenigstens in einer bürgerlichen Koalition", sagte er der "Bild am Sonntag". Die Partei vernachlässige im linken Ampel-Bündnis ihren Markenkern. "In der Ampel ist die FDP leider bisher ein Totalausfall, die jeden planwirtschaftlichen Unfug mitmacht und mehr Schulden macht als je zuvor", sagte Papke. ck/