Warum die Räumung überfällig war

Berlins Polizei räumt das besetzte Haus in der Liebigstraße 34. Die Linkspartei wettert dagegen, auch einzelne Grünen-Politiker schimpfen. Warum er die Räumung für richtig und überfällig hält, schreibt unser Politik-Ressortleiter Christian Deutschländer in seinem Kommentar.

Es war kurios, wie Berlins Linkspartei im letzten Moment die Räumung des besetzten Hauses Liebig 34 verhindern wollte: mit dem Alarmruf, die Polizei könne beim Räumen die Hygiene-Regeln vielleicht nicht einhalten. Wie fürsorglich! Die Bilder aus dem Inneren des Hauses zeigen, dass Hygiene-Gedanken ein neuer Ansatz in der Debatte sind. Dafür wurden die Abstandsregeln bei den Pflasterstein- und Flaschenwürfen auf die Polizei korrekt eingehalten.

Marktversagen legalisiert keine Gewalt

Nein, diese Räumung war überfällig, für einen Rechtsstaat zwingend. Hausbesetzungen werden nicht dadurch legal oder auch nur tolerabel, dass tatsächlich ein Politik- und Marktversagen existiert, Knappheit herrscht und die Mietpreise in Berlin zunehmend unsozial sind. Ebenso falsch ist der verträumte Blick, „Liebig 34“ sei eine „alternative Wohnform“ oder schaffe „Freiraum“ für Bedrängte. Das linksextreme Umfeld war stattdessen Keimzelle für fast tägliche Gewalt im Viertel: brennende Autos Unbeteiligter, Hassparolen gegen „Feinde“, am Ende im Haus aufgestellte Fallen, um möglichst viele Polizisten schwer zu verletzen. Die Ausschreitungen nach der Räumung am Wochenende haben das einmal mehr bewiesen.

Es ist mehr als ein Berliner Lokalproblem, wenn sich einzelne Grünen-Politiker und in großem Ausmaß die Linke mit Liebig 34 solidarisieren und die Gewalt verharmlosen. Diese politische Radikalisierung ist bundesweit relevant, weil eine grün-rot-rote Bundesregierung nur noch ein, zwei Prozentpunkt-Verschiebungen entfernt ist.