„Das Gewaltmonopol liegt beim Staat!“: Scherben aufkehren nach „Tag X“ in Leipzig

Von: Linus Prien

Teilen

Polizisten gehen gegen eine Linken-Demonstration in Leipzig vor. © IMAGO

Das Urteil gegen Lina E. zieht weitere Kreise: Erst kommt es zu Krawallen linksradikaler Gruppen in Leipzig, nun melden sich verschiedene Politiker zu Wort.

Leipzig – In der Folge des Gerichtsprozesses gegen die linksextreme Lina E. und ihre Komplizen hatten linksradikale Gruppen zum „Tag X“ und Demonstrationen in Leipzig aufgerufen. Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten ist es in Leipzig in der Nacht zum Sonntag (4. Juni) erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, über der Stadt kreisten Hubschrauber, an mehreren Orten im Stadtteil Connewitz brannten Barrikaden.

Schon am Samstagnachmittag hatte es Krawalle gegeben. Bis zum späten Abend wurden fünf Haftbefehle erlassen, den Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren wird Landfriedensbruch vorgeworfen. Am späten Nachmittag waren bei einer Demonstration im Leipziger Süden Steine, Flaschen und ein Brandsatz auf Polizisten geworfen worden. Mehrere Beamte wurden verletzt. Die Polizei kesselte einen Teil der Demonstranten ein und sprach von „massiven Ausschreitungen“.

„Tag X“ in Leipzig: Wohl 500 Gewaltbereite demonstrieren in Leipzig

Rund 1500 Teilnehmer hatten sich laut Polizei zu der Demonstration versammelt, davon der Einschätzung zufolge ein Drittel gewaltbereite. Angemeldet waren 100 Demonstranten. Mehrere Wasserwerfer wurden aufgefahren, kamen aber nicht zum Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntagmorgen wurden schätzungsweise 1000 Menschen eingekesselt, um ihre Identitäten festzustellen. Genaue Angaben zur Dauer der Identitätsfeststellungen machte sie zunächst nicht.

Die Linke übte Kritik am Vorgehen der Polizei. So warf ihr Parlamentsgeschäftsführer im sächsischen Landtag, Marco Böhme, der Polizei bei Twitter vor, sie habe die Lage durch das „faktische Verbot“ eskalieren lassen.

Zudem kritisierte er, dass die Eingekesselten teils über Stunden festsaßen. Die Polizei erklärte, alle betroffenen Personen würden versorgt. Es gebe auch die Möglichkeit, ein mobiles WC zu nutzen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer verteidigte den Einsatz: „Das Gewaltmonopol liegt beim Staat! Wer Gewalt ausübt, spürt die Konsequenzen“, so der Politiker via Twitter.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der mit Innenminister Armin Schuster (beide CDU) am Nachmittag das Lagezentrum besucht hatte, dankte der Polizei für ihren Einsatz. „Das Ziel ist, Menschen und Sachwerte zu beschützen und Gewalttäter festzunehmen“, erklärte der CDU-Politiker am Nachmittag via Twitter.

„Tag X“ in Leipzig: Demonstranten bewerfen wohl Polizeirevier mit Steinen

Nach Angaben der Bild Zeitung hätten Demonstranten ebenfalls ein Polizeirevier attackiert. Es handle sich dabei um eine Polizeistation in der Wiedebach-Passage, welche wiederholt mit Steinen beworfen wurde. Das Revier befindet sich ebenfalls in Connewitz und wurde in der Vergangenheit immer wieder attackiert.

Letzten Endes dauerte die Einkesslung wohl ganze zehn Stunden. Erst in den frühen Morgenstunden des Sonntags kamen die letzten Demonstranten frei, wie die Bild Zeitung berichtet. Am Ende handelte es sich noch um etwa 40 Demonstranten, welche sich in „erkennungsdienstlicher Behandlung“ befanden, also ihre Personalien aufgaben. (dpa/lp)