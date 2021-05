Zervakis-Premiere floppt - Zuschauer urteilen böse über ihren Kollegen: „Was für ein Armutszeugnis“

Scholz bei ProSieben

von Franziska Schwarz schließen

Kein Quoten-Reißer: Das Interview mit Scholz‘ Konkurrentin Baerbock sahen deutlich mehr Menschen. Und die Art ihres Kollegen ruft Kritik hervor.

Berlin - „Was für ein Armutszeugnis“: Es gibt harsche Twitter-Reaktionen auf das ProSieben-Interview mit Olaf Scholz - aber nicht wegen Moderatorin Linda Zervakis. Die Kritik gilt vor allem ihrem Kollegen Louis Klamroth. Zuschauer empfanden das Verhalten des 31-Jährigen gegenüber dem SPD-Kanzlerkandidaten teils als frech.

Ihr Sender-Debüt am Mittwochabend war für Zervakis ohnehin kein Quotenhit: Gerade einmal 0,74 Millionen Zuschauer:innen interessierten sich für das Gespräch, das sie und Klamroth in der Sendung „ProSieben Spezial Live“ führten. Der Marktanteil betrug 2,5 Prozent.

Damit war der Zuspruch geringer als beim ProSieben-Interview mit Annalena Baerbock, das Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke Mitte April mit der frisch gekürten Kanzlerkandidatin der Grünen geführt hatten. Damals sahen 1,07 Millionen (3,3 Prozent) zu.

Zervakis-Debüt bei ProSieben: Nach Scholz-Interview viel Kritik an Klamroth

Mag sein, dass das an den schlechten Umfragewerten für die Sozialdemokraten liegt. Aber im Nachgang hört man auch aus auffällig vielen Tweets Ärger über Klamroth heraus: „Was für ein Armutszeugnis für den Journalismus, Louis Klamroth. Selbst als nicht-SPD-Wählerin empfinde ich Ihre Art, Fragen zu stellen, als selbstverdient und unverschämt“, heißt es etwa, oder: „Habe noch nie erlebt, dass es ein Moderator schafft, den Interviewpartner so sympathisch wirken zu lassen, weil er selbst so unsympathisch ist wie Klamroth. Glück gehabt, Olaf Scholz, dass Zervakis so still war.“

Ein User analysiert aber auch: „Sorry ProSieben, aber vergleichbare Bedingungen waren das nicht... Annalena Baerbock wurde mit Samthandschuhen angepackt und ihr wurde von den Journalist:innen Applaus geklatscht (was echt weird war), Olaf Scholz wird ständig von Klamroth unterbrochen. Sehr schade.“

Laschet im Kanzlerkandidaten-Interview mit Zervakis und Klamroth am 17. Mai

Wie es wohl in der nächsten Folge wird? Klamroth und Zervakis werden auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet für ProSieben befragen. Der CDU-Chef trifft am 17. Mai (20.15 Uhr) vor der Bundestagswahl 2021 auf die beiden.

Ende April hatte die 45-jährige Hamburgerin zum letzten Mal für die ARD die „Tagesschau“ moderiert. Wenige Tage später wurde ihr Wechsel zu ProSieben bekannt. Im Laufe des Jahres soll dort ihr Format „Zervakis & Opdenhövel. Live“ auf Sendung gehen. (frs mit Material der dpa)