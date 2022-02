Ampel-Koalition: Lindner mit Riesen-Wunschzettel voller Milliarden-Forderungen konfrontiert

Von: Cindy Boden

Finanzminister Christian Lindner (FDP, r.) im Gespräch mit Ampel-Partnern: Viele Minister wollen mehr Geld für Vorhaben. © Kay Nietfeld/dpa

Nicht zu viel ausgeben, aber richtig viel voranbringen wollen: Diesen Widerspruch aufzulösen, ist schwierig. Finanzminister Lindner steht vor einem Berg an Forderungen.

Berlin - Eine neue Bundesregierung hat zu Beginn einer Legislaturperiode in der Regel viel vor. Das kostet Geld. Es ist Aufgabe des Finanzministers, zwischen Plänen und dem verfügbaren Geld einen guten Weg zu finden. Zurzeit steckt Christian Lindner (FDP) mitten in dieser Gratwanderung. Seit Ampel-Beginn ist von ihm zu hören: Die Kabinettskollegen sollen sparsam sein.

Doch auf dem Wunschzettel der Minister scheint viel zu stehen - die Vorstellungen in den Haushaltsverhandlungen explodieren. Das berichtet jedenfalls das Handelsblatt und beruft sich auf Informationen aus Regierungs- und Koalitionskreisen. Für weitere Ausgaben wollen die Bundesministerien demnach bis zum Jahr 2026 fast 400 Milliarden Euro mehr als bislang geplant. Allein für dieses Jahr soll sich Lindner Forderungen zu Mehrausgaben über rund 70 Milliarden Euro gegenüber sehen.

Ampel-Koalition mit vielen Wünschen: Woher kommt das Geld dafür?

Besonders begierig scheinen dem Bericht zufolge Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Verkehrsminister Volker Wissing. Von jeder Partei ist damit ein Minister dabei. So werde etwa der Steuerzuschuss für die gesetzlichen Krankenkassen nach Kassenberechnungen dieses Jahr bereits bei knapp 31 Milliarden Euro liegen - ohne Reformen könne die Finanzlücke sogar fast doppelt so hoch ausfallen. Habeck wolle unterdessen mit neuen Milliarden Förderprogramme zur Bekämpfung der Klimawandels auflegen und Wissing die Infrastruktur modernisieren.

Die Wünsche seien „nicht ansatzweise mit den finanziellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen“, erfuhr das Handelsblatt aus dem Finanzministerium. (Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Lindner ermahnt Kollegen: „Prioritäten setzen“

Lindner rief seine Ampel-Kollegen „nachdrücklich“ zur Ausgabendisziplin auf. „Gerade in Zeiten tendenziell steigender Zinsen muss die Politik Prioritäten setzen“, sagte er der Rheinischen Post vom Mittwoch (2. Februar). „Im Hinblick auf solide Staatsfinanzen hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, im kommenden Jahr zur Schuldenbremse zurückzukehren.“ Der Staat dürfe das Geld nicht schneller ausgeben, als die Bürger in der Lage seien, es zu erwirtschaften.

Lindner will den Angaben zufolge den überarbeiteten Bundeshaushalt 2022 und die Eckwerte für 2023 am 9. März dem Kabinett vorlegen. Derzeit laufen Haushaltsgespräche mit den einzelnen Ressorts.

Lindner unter Druck: „Niemand hört offensichtlich auf den Bundesfinanzminister“

Die Opposition nutzt die Gunst der Stunde: „Niemand hört offensichtlich auf den Bundesfinanzminister“, erklärte der Unions-Haushaltspolitiker Christian Haase (CDU). „Seine Sparappelle laufen komplett ins Leere. Jetzt zeigt sich, dass der Koalitionsvertrag auf einem finanziellen Luftschloss aufgebaut wurde.“

Der frühere Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld mahnte im Handelsblatt, die Wünsche der Ampel müssten „jetzt auf das Machbare heruntergefahren werden“. Der Ökonom Jens Südekum sagte der Zeitung, die Ampel müsse „jetzt Prioritäten auf der Ausgabenseite setzen. Ganz oben muss dabei die Zukunftsagenda stehen“.

Für Lindner ist das nicht die erste Kritik im Amt. Schon der Nachtragshaushalt - bei dem nicht genutzt Kreditermächtigungen so umgeschichtet werden, dass sie zukünftig für Klimaschutz-Investitionen genutzt werden können - wurde von der Opposition heftig attackiert. Womöglich wird diesbezüglich noch ein weiterer Akt aufgeführt - in der Hauptrolle dann das Bundesverfassungsgericht. (cibo/AFP)