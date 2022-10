Lindner fordert längere Abgabefrist für Grundsteuererklärung

Da vor allem ältere Grundeigentümer und Eigentümerinnen mit der Grundsteuererklärung überfordert seien, fordert Lindner eine Ausweitung der Abgabefrist. © Political Moments / IMAGO

Bisher sollen laut Bundesfinanzminister Christian Lindner erst ein Viertel bis ein Drittel der Grundeigentümer und Eigentümerinnen in Deutschland die neue Grundsteuererklärung abgegeben haben.

Berlin - Er wolle daher in dieser Woche das Gespräch mit den Ländern suchen, um die Abgabefrist um einige Monate zu verlängern, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der Sendung Frühstart vom RTL/ntv. «Mein Angebot: Wir verlängern die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung um einen überschaubaren Zeitraum.» Es sei wichtig, jetzt «realistisch» zu sein: Manche Bürger, gerade ältere Grundeigentümer, fühlten sich mit der Steuererklärung überfordert. Außerdem habe es Software-Probleme gegeben.

Die Abgabefrist läuft Ende Oktober aus. Sie beruht nicht auf einer bundesgesetzlichen Regelung, sondern auf Festlegungen der Länder. Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Dafür müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die alle Eigentümer einreichen müssen - seit dem 1. Juli nehmen die Finanzbehörden die Daten entgegen. (dpa)