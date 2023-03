Lindner: Geplante Vorstellung des Bundeshaushalts 2024 verschoben

Christian Lindner © Chris Emil Janssen/IMAGO

Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister, hat die Vorstellung der Eckpunkte des Bundeshaushalts 2024, die für Mittwoch geplant war, abgesagt.

Berlin in Deutschland - Eine angekündigte Pressekonferenz Lindners nach geplanten Beratungen des Bundeskabinetts dazu wurde nach Angaben der Bundespressekonferenz vom Freitag abgesagt. Hintergrund ist laut Medienberichten der anhaltende Streit um die Prioritäten für das Budget und zusätzliche Forderungen aus verscheidenden Ressorts.

Besonders heikel seien die Etats von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne), berichtete der „Spiegel“. Pistorius verlange zehn Milliarden Euro mehr für Ersatzbeschaffungen bei der Bundeswehr, Paus elf Milliarden Euro für die neue Kindergrundsicherung. Insgesamt überstiegen die zusätzlichen Wünsche der Ressorts die bisherigen Planungen um bis zu 70 Milliarden Euro.

Lindner wolle Zusatzwünsche aber nur erfüllen, wenn das Geld dafür anderswo eingespart werde, berichtete der „Spiegel“. Der Finanzminister möchte auch 2024 wieder die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Sie biete ihm nächstes Jahr Spielraum für frische Kredite in Höhe von rund 15 Milliarden Euro.



Im Bundesfinanzministerium heißt es laut dem Magazin, eine Verschiebung der Eckwertebeschlüsse sei „kein Drama“. Die Bundesregierung habe bis zum Sommer Zeit, einen durchgerechneten Etatentwurf vorzulegen. Üblicherweise wird im Sommer bereits ein detaillierter Haushaltsplan im Kabinett verabschiedet - mit deutlichem zeitlichen Abstand zum Eckwertebeschluss. mt/cne

Die Krux mit den Milliarden

Es geht um sehr viel Geld - entsprechend hart wird gekämpft: Die Aufstellung des Bundeshaushalts für nächstes Jahr sorgt seit Wochen für viel Streit in der Ampel-Koalition. Nun wurde sogar der für nächsten Mittwoch geplante Beschluss der Eckwerte für 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 verschoben. Ein Überblick über wichtige Faktoren in dem Verfahren:



Die Schuldenbremse

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will sie unbedingt einhalten - trotz Zweifeln in Teilen der SPD und der Grünen. Laut Grundgesetz darf sich der Bund im Normalfall in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Berichten zufolge kann Lindner für nächstes Jahr mit etwa 12 bis 15 Milliarden Euro an neuen Schulden kalkulieren.



Alle anderen Ausgaben müssen also durch Einnahmen, in erster Linie Steuern, gedeckt werden. Um die Kassenlage zu verbessern, gibt es verschiedene Vorschläge vom Subventionsabbau bis hin zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Lindner lehnt allerdings Steuererhöhungen kategorisch ab und will auch keine Steuervorteile streichen.



Die „versteinerten“ Ausgaben

Ein Problem bei der Haushaltsaufstellung ist, dass viele Ausgaben kaum verändert werden können. Der Bundesrechnungshof kritisierte dies kürzlich als „Versteinerung“. Derzeit sind seinen Berechnungen zufolge nur etwa zehn Prozent des Haushalts „disponibel“. Der Rest sei „Änderungen im Haushaltsaufstellungsverfahren faktisch entzogen“, da es sich um gesetzliche Ansprüche handele, etwa Sozialleistungen oder Personalkosten, oder um vertragliche Verpflichtungen wie Zinszahlungen.



Der mit Abstand größte Einzelposten im Bundeshaushalt ist seit Langem der Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung von zuletzt mehr als 100 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben des Bundes liegen im laufenden Jahr laut Plan bei 476 Milliarden Euro.



Die Wünsche

Die Erwartungen der Koalitionspartner an den Lindners Etat sind, wie der Streit der vergangenen Wochen zeigt, widersprüchlich. Die vom Finanzminister angeführte FDP dringt auf weitere Steuerentlastungen sowie zusätzliches Geld für die geplante Aktienrente. Die SPD meldet vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vor allem einen höheren Bedarf im Verteidigungshaushalt an; die Rede ist von zehn Milliarden zusätzlich im Jahr.



Die Grünen wiederum haben die Kindergrundsicherung zum zentralen Projekt erklärt. Familienministerin Lisa Paus geht von elf und zwölf Milliarden Euro an jährlichen Zusatzkosten aus.



Tricks und Kniffe

Ein paar Möglichkeiten zum Jonglieren hat Lindner noch. Zum einen ist unklar, wie genau das Geld aus den verschiedenen Sondervermögen des Bundes ausgegeben wird. Wenn mehr Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr entnommen würden, wäre womöglich keine oder eine geringere Anhebung des Verteidigungshaushalts möglich. Auch im Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist noch Geld vorhanden und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der für die Bekämpfung der Energiekrise reaktiviert wurde, braucht dafür vermutlich weniger Mittel als zunächst gedacht.



Denkbar ist zudem,dass Lindner beim Eckwertebeschluss eine sogenannte globale Minderausgabe einplant - also eine Sparvorgabe in einer bestimmten Höhe, die erst später mit Leben gefüllt werden muss. Damit würde sich die Regierung Zeit kaufen, um ihre Konfliktpunkte zu klären.



Wie es jetzt weitergeht

Wann der Eckwertebeschluss nachgeholt wird, ist unklar. Ohnehin gehen danach die Verhandlungen weiter. Die Ministerien müssen dabei detaillierte Vorschläge an das Bundesfinanzministerium schicken. Im Mai bringt dann die Frühjahrs-Steuerschätzung neue Erkenntnisse zu den zu erwartenden Staatseinnahmen. Üblicherweise wird im Juni der detaillierte Haushaltsentwurf im Kabinett beschlossen - danach ist der Bundestag am Zug. Endgültig verabschiedet wird der Haushalt 2024 kurz vor Jahresende. cne/mt