Lindner heiratet Freundin Franca Lehfeldt – mehrere Oppositionspolitiker auf der Gästeliste

Teilen

Finanzminister Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt geben sich auf Sylt das Ja-Wort. Auf der Gästeliste stehen sowohl Koalitionspartner als auch Oppositionspolitiker.

Sylt – Für Christian Lindner (FDP) läuft es aktuell beruflich, wie privat rund. Vor knapp 9 Monaten führte der 43-Jährige die FDP als Spitzendkandidat bei der Bundestagswahl 2021 zu 11,5 Prozent der Stimmen. Somit zogen die Freien Demokraten mit leichten Zugewinnen nach 2017 erneut in den Deutschen Bundestag ein – als viertstärkste Kraft. Anders als noch bei der vorangegangenen Wahl übernahm Lindners Partei anschließend auch Regierungsverantwortung.

Lindner heiratet Freundin Franca Lehfeldt: Finanzminister und Journalistin lernten sich 2018 kennen

Sorgte Lindner nach der Wahl 2017 mit seiner Absage an eine Jamaika-Koalition noch für Aufsehen („Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ ), trug er nun zur Bildung der ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene bei. Auf diesem Wege konnte sich der 43-Jährige auch den Posten des Finanzministers sichern – Lindners erklärtes Ziel im Wahlkampf. Knapp sieben Monate nach dem Höhepunkt in seiner politischen Karriere, darf Lindner nun auch einen privaten Höhepunkt feiern: Ende der Woche geben sich der FDP-Politiker und seine Freundin, die Journalistin Franca Lehfeldt, auf Sylt das Ja-Wort.

Im Sommer 2018 hatten sich der Politiker und die Politik-Journalistin kennengelernt. Im vergangenen Jahr folgte dann die Verlobung, nun also die Hochzeit. Rund 140 Gäste sind laut Informationen der Bild zu der Trauung auf der Luxus-Insel Sylt geladen. Wenig überraschend, dass sich darunter auch große Teile der deutschen Politik-Elite befinden.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Verlobte Franca Lehfeldt geben sich in dieser Woche auf Sylt das Ja-Wort. © Fabian Sommer/doa

Linder-Hochzeit auf Sylt: Scholz, Laschet, Merz - diese Politiker stehen auf der Gästeliste

Allen voran steht wohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Gästeliste, der als Lindners „Chef“ natürlich eingeladen wurden. Hinzu kommen Lindners parteiinterne Minister-Kollegen, Justizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Ebenfalls nicht fehlen darf FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der von Lindner in der Vergangenheit immer wieder als Mentor bezeichnet wurde. Der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet steht ebenfalls auf der Gästeliste. Gemeinsam mit ihm führte Lindner eine schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.

Etwas überraschender ist dann doch der Name Friedrich Merz (CDU) auf der Gästeliste. Der CDU-Chef gilt als Oppositionsführer immer hin als schärfster Kritiker der Ampel-Regierung. Merz kommt jedoch vor allem auf Einladung von Franca Lehfeldt. Wie die Bild berichtet, lernte Lehfeldt 2020 Merz Ehefrau Charlotte beim Wandern im Rahmen eines Interviews mit dem CDU-Chef kennen und die beiden freundeten sich an. Bei der Hochzeit kommt Friedrich Merz also als Begleitung seine Frau.

Lindner heiratet Freundin Franca Lehfeldt: Keine Grünen-Politiker eingeladen?

Darüber hinaus sind wohl auch Dressurreit-Star Isabell Werth, Philosoph Peter Sloterdijk und TV-Moderator Heiner Bremer geladen. Nicht bekannt ist, ob auch Regierungsvertreter von den Grünen wie Vize-Kanzler Robert Habeck oder Außenministerin Annalena Baerbock auf der Gästeliste stehen. (fd)