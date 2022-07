Hochzeit auf Sylt: Lindner und Lehfeldt nehmen sich offenbar Bastian Schweinsteiger zum Vorbild

Ringe, Party, Location

Sie haben Ja gesagt - zumindest vor dem Standesamt. Christian Lindner und Franca Lehfeldt heiraten auf Sylt. Bei der Trauung spielt auch Bastian Schweinsteiger eine Rolle.

Sylt - Sie sind jetzt offiziell Mann und Frau! Bereits am Donnerstag, dem 7. Juli 2022, heiratete Christian Lindner seine Freundin Franca Lehfeldt standesamtlich. Kulisse der vielleicht meistbeachteten Hochzeit Deutschlands in diesem Sommer: Die malerische Urlaubsinsel Sylt. Mit der standesamtlichen Trauung ist der Hochzeitsmarathon für den Finanzminister und die Journalistin offiziell gestartet. Der Wedding-Planer der beiden ist voll - am Freitag folgt der Polterabend, Samstag wird kirchlich geheiratet und dann gefeiert. Die Gästeliste für die Hochzeit hat es in sich.

Rund um die Feier könnte es aber noch spannend werden. Die Party findet im Luxus-Restaurant „Sansibar“ statt. Und einige Punks, die sich seit der Einführung des 9-Euro-Tickets auf der Insel tummeln, planen offenbar einen kleine Partycrasher-Auflauf. Doch Feier hin oder her: Die Trauung davor soll natürlich besonders romantisch werden. Und für die soll ein Ex-Fußballprofi nicht unwichtig sein.

+ Franca Lehfeldt und Christian Lindner haben am Donnerstag auf Sylt standesamtlich geheiratet. © Axel Heimken / dpa

Lindner-Hochzeit: Was Bastian Schweinsteiger mit der Trauung auf Sylt zu tun hat

Denn Lindner und Lehfeldt sollen sich für ihre Vermählung ausgerechnet die Hochzeit von Bastian Schweinsteiger als Vorbild ausgesucht haben. Der ehemalige FC-Bayern-Profi heiratete im Juli 2016 im malerischen Venedig seine Ana Ivanovic. Die Lindner-Lehfeldt-Hochzeit sollte ja auch eigentlich in Italien stattfinden, Lindners Job durchkreuzte die Hochzeitspläne aber offenbar. Der Stil der Schweini-Hochzeit soll den beiden allerdings besonders gefallen haben, gibt ein Freund des Brautpaares gegenüber der Bild an.

Demnach sollen Lindner und Lehfeldt ebenfalls - wie Schweinsteiger und seine Ana in Venedig - einen malerischen Ort bevorzugen. Da kommt die Trauminsel Sylt doch sehr gelegen. Außerdem sei es die Mischung aus luxuriös und doch bodenständig werden, um wie bei Schweinsteiger und Ivanovic das Leben zu feiern. Heißt: Gefeiert wird zwar im Luxus-Hotspot „Sansibar“, es wird aber keinen Sternekoch oder ähnliches geben.

+ Inspiratin für Lindner und Lehfeldt? Bastian Schweinsteiger heiratete am 12. Juli 2016 seine Ana Ivanovic in Venedig. © Jörg Carstensen / dpa

Lindner und Lehfeldt heiraten: Schweinsteiger-Hochzeit als Vorbild? Sogar bei Ringen gibt es Parallelen

Nächste Parallele: Wie der Bekannte des Paares der Bild verriet, soll Lehfeldt sich für ähnliche Ringe wie Ana Ivanovic entschieden haben. Es soll einen diamantbesetzten Ring zusätzlich zum Verlobungsring geben, Lehfeldt wolle beide tragen. Genau so macht es auch Ana Ivanovic mit ihrem Ehe- und Verlobungsring.

Übrigens: Bei der Namenswahl soll es noch einen kleinen Wechsel gegeben haben. Demnach soll Franca Lehfeldt überlegt haben, ob sie privat den Nachnamen Lindner annimmt, beruflich aber weiterhin mit ihrem Geburtsnamen Lehfeldt auftritt. Nun soll aber feststehen, dass die Journalistin ihren Nachnamen behält.

Neben all der versprühten Romantik gibt es aber auch Knatsch um das Mega-Event. Komikerin Ilka Bessin etwa kritisierte die Lindner-Hochzeit scharf. (han)

