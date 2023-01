Lindner fordert europäische Staaten zum Sparen aus

Teilen

Lindner äußert sich in einem Beitrag. © IMAGO/M. Popow

Aufforderung zum Sparen: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) appelliert an die europäischen Staaten.

Berlin - «Für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen ist in Europa eine realistische, aber dennoch ambitionierte schrittweise Haushaltskonsolidierung unabdingbar», schrieb der in Wuppertal geborene Politiker in einem Gastbeitrag für die «Welt» (online Montag/Print Dienstag). Dies gelte insbesondere für Länder «mit deutlich erhöhtem Schuldenstand».

Nach den Worten des Ministers muss Europa den weltweiten Freihandel stärken, um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Lindner plädiert für einen neuen Anlauf für ein Handelsabkommen mit den USA. «Für mehr Widerstandskraft brauchen wir ein breites Portfolio an Wirtschaftsbeziehungen», betonte er. Dies betreffe vor allem «Wertepartner, die eine ähnliche Vorstellung von Demokratie und Marktwirtschaft haben.» Eine Abkehr von China sei allerdings keine Lösung. «Wir können den chinesischen Markt nicht freimütig anderen überlassen», schrieb der Minister. «Wir müssen dafür sorgen, dass China auch mit unserer Spitzentechnologie verbunden bleibt.» (dpa)