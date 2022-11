Lindner verteidigt neue hohe Schuldenaufnahme

Christian Lindner © Fotostand/Reuhl/IMAGO

In der Haushaltsdebatte des Bundestags hat Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister, hat die Aufnahme neuer hoher Schulden des Bundes gerechtfertigt.

Berlin in Deutschland - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Haushaltsdebatte des Bundestags die hohe Schuldenaufnahme des Bundes verteidigt. In „Zeiten größter wirtschaftlicher Unsicherheit“ müsse der Staat „in enormer Weise fiskalische Stärke“ zeige, sagte Lindner am Mittwoch zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag. Genau dies tue die Bundesregierung - mit ihren Schutzschirmen für Wirtschaft und Gesellschaft und mit ihrem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr.

Es gehe darum, „dass erhalten bleibt, was wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben“, sagte Lindner. Mit Blick auf die geplante Strom- und Gaspreisbremse sagte er: „Die beste Form der Wirtschaftsförderung ist doch, dass ein Betrieb bei steigenden Gaspreisen überhaupt noch produzieren kann.“



Der Minister wies den Vorwurf zurück, dass er die Vorgaben der Schuldenbremse nur durch Tricksereien einhalten könne. Er habe einen Haushalt vorgelegt, „der die Schuldenbremse achtet“, sagte Lindner. Die Verschuldungsregel im Grundgesetz sei flexibler, als viele dächten.



Steuererhöhungen lehnte der FDP-Politiker weiterhin ab. Es wäre ein „gefährliches makroökonomisches Instrument, in diesen Zeiten auch noch die Steuern zu erhöhen“, sagte Lindner. „Im Gegenteil, die Koalition hat breitflächig Entlastungen beschlossen.“

Für den Bundeshaushalt 2024 stellte Lindner weitere Entlastungen in Aussicht. „Wir werden über weitere steuerliche Maßnahmen sprechen müssen“, sagte er. „Da ist ein sichtbarer steuerlicher Impuls notwendig.“ Lindner sprach in diesem Zusammenhang Vorschläge für eine Investitionsprämie und geänderte Abschreibungsregelungen an. „Ich spreche hier noch im Konjunktiv“ - kommendes Jahr werde er Vorschläge vorlegen. pw/mt