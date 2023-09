Lindner verteidigt Sparkurs im Etat für 2024

Rasant steigende Ausgaben für Schuldendienst

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat während der Präsentation des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr im Bundestag seine Kürzungen verteidigt.

Berlin in Deutschland - „Heute geht es um die Rückkehr zur Schuldenbremse - oder genauer gesagt: zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen“, sagte Lindner am Dienstag vor den Abgeordneten in Berlin. Die Zeit der krisenbedingten Mehrausgaben sei vorbei: „Wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.“

Lindner verwies auf die rasant steigenden Ausgaben für den Schuldendienst. Im kommende Jahr rechne er mit 37 Milliarden Euro Kosten allein für Zinsausgaben - gegenüber 2021 sei dies eine Verzehnfachung. „Die Zinskosten im Haushalt sind mittlerweile doppelt so hoch wie der Etat der Bildungs- und Forschungsministerin“, sagte er. „Wir können uns neue uferlose Schulden einfach nicht erlauben. Sie wären schlicht nicht finanzierbar.“

Mit einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro will Lindner nach Jahren krisenbedingter Ausnahmen die Schuldenbremse das zweite Jahr in Folge einhalten. Einschnitte gibt es dafür vor allem bei den Bundeszuschüssen für die Sozialversicherungen. So soll der Zuschuss für die Pflegeversicherung komplett entfallen, der Zuschuss für die Rentenversicherung gekürzt werden.



Mit Blick auf die teils heftige Kritik an den Kürzungen bekräftigte Lindner, dass „nur verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet worden ist“. Priorität habe für ihn derzeit die Bekämpfung der Inflation, die derzeit vor allem für unsoziale Entwicklungen verantwortlich sei. „Wir müssen unser Land auf den Wachstumspfad zurückführen“, forderte der Minister. Dafür drang er erneut auf Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung.



Mittelfristig stimmte Lindner auf noch härtere Einsparungen ein. Er verwies auf Belastungen jeweils in zweistelliger Milliardenhöhe ab 2028, wenn die Corona-Kredite zurückgezahlt werden müssten und das Bundeswehr-Sondervermögen aufgebraucht sei. „Hinter der Horizontlinie, da kommt ein Eisberg, um nicht zu sagen ein Eisberg-Feld“, warnte der Finanzminister.



Daher müsse es in den kommenden Jahren auch mehr qualitative Konsolidierung geben, forderte Lindner eine Begrenzung der Sozialausgaben. Als Mittel dazu nannte er die Begrenzung der Zuwanderung in die Sozialsysteme, die von ihm geplante Aktienrente sowie „dass die in Arbeit kommen, die arbeiten können“.



Mit Blick auf die hohen Energiepreise drang Lindner auf den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Gaskraftwerke „und andere“. Einen Industriestrompreis lehnte er erneut ab. „Wenn der Strompreis runtersubventioniert wird“, würden Sparanreize entfallen, und „es wird für alle Anderen der Strompreis steigen“, gab er zu bedenken.



Die Haushaltsdebatte im Bundestag dauert bis Freitag. Der Etat soll im Dezember verabschiedet werden. bk/pw

„Keine Linie, kein Plan“: Opposition kritisiert Haushaltspolitik der Koalition

Nach Einbringung des Budgetentwurfs für das kommende Jahr ist die Opposition im Bundestag scharf mit der Haushaltspolitik der Ampel-Koalition ins Gericht gegangen. Der CDU-Haushaltsexperte Mathias Middelberg warf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor, einen Budgetentwurf vorgelegt zu haben, der nicht einmal die Unterstützung der Koalitionspartner habe. „Was Sie vorgestellt haben, ist offenbar nicht der Haushaltsentwurf der Regierung, sondern der Haushaltsentwurf der FDP“, sagte Middelberg an Lindner gerichtet. „Man hat den Eindruck: Christian allein zu Hause.“



Bei „allen entscheidenden Punkten“, die Lindner in seiner Haushaltsrede angesprochen habe, „haben wir keine einzige Hand hier gesehen bei der SPD und bei der Grünen-Fraktion, die sich zum Applaus bewegt hätte“, sagte der CDU-Politiker. „Bei der SPD und den Grünen ist nur eine Lösung, die immer wieder diskutiert wird - nämlich Schulden machen.“



Zwar gehe Lindners Entwurf in die richtige Richtung - allerdings müsse der Finanzminister sich nun darum kümmern, die „Regierung auf Kurs zu bringen“, sagte Middelberg. „Diese Regierung hat keine einheitliche Linie, sie hat keinen Plan für dieses Land - und das ist eine enorm bittere Botschaft in dieser Situation.“



Der AfD-Haushaltsexperte Peter Boehringer warf Lindner vor, die tatsächliche Neuverschuldung durch „Buchungstricks“ zu verschleiern. „Das ist ein Haushalt der über Sondervermögen verschleierten Riesenverschuldung“, sagte Boehringer. „Ohne die Buchungstricks wäre der ganze Spuk vorbei.“



Der AfD-Abgeordnete sagte, schon die offizielle Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro bewege sich „exakt an der Schwelle zur Verfassungswidrigkeit“. Die tatsächliche Neuverschuldung belaufe sich aber auf 102 Milliarden Euro, weil Ausgaben aus Sondervermögen und anderen Töpfen am Bundeshaushalt vorbei getätigt würden.



Für die Linksfraktion kritisierte Gesine Lötzsch vor allem Mehrausgaben für Verteidigung. „Keine Regierung hat bisher so rücksichtslos aufgerüstet“, sagte sie in der Debatte. Notwendig sei aber mehr Geld für „eine wirkliche Kindergrundsicherung“, für Bildung und für Gesundheit.



Scharf kritisierte Lötzsch die mit dem Etatentwurf verbundenen Einsparungen. „Sie wollen in allen sozialen Bereichen kürzen“, warf sie der Regierung vor. Dies werde die Krise in Deutschland nur verschärfen. pw/bk