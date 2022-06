Linke: Berlin-Landesvorsitzende Schubert will in den Bundesvorstand

Teilen

Berlins Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert © Fotostand / Reuhl/Imago

Katina Schubert von den Linken in Berlin hat angekündigt, Ende Juni für das Amt der stellvertretenden Bundes-Vorsitzenden antreten zu wollen.

Berlin - Berlins Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert will beim Bundesparteitag Ende Juni für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden antreten. «Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Vertreterinnen und Vertreter aus den Ländern mit Regierungsbeteiligung in der Parteispitze sind», sagte Schubert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Schubert (60) ist bereits seit Februar 2021 Vize-Vorsitzende im Bundesvorstand und gehört seit 2016 dem Berliner Abgeordnetenhaus an. Seit dem gleichen Jahr regieren in Berlin SPD, Grüne und Linke gemeinsam.

Die Linke steckt nach einer Serie von Wahlniederlagen und internen Streitigkeiten in der Krise. Susanne Hennig-Wellsow war im April nach nur etwa einem Jahr als eine von zwei Parteivorsitzenden zurückgetreten. Janine Wissler will trotz zahlreicher Wahlniederlagen Bundeschefin bleiben. (dpa)