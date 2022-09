Linke fordert Aufnahme von iranischen Verfolgten

Anti-Hijab-Protest in Köln – Blumen und Kerzen sind in Herzform vor dem Dom in Köln zu sehen © IMAGO/Ying Tang

Die Linke fordert nach dem Tod einer jungen Frau durch die iranische Sittenpolizei die Aufnahme von Verfolgten aus der islamischen Republik.

Berlin - «Menschen, denen im Iran Misshandlungen oder der Tod drohen und die davor fliehen, brauchen Schutz und Asyl», erklärte Parteichefin Janine Wissler am Freitag in Berlin. «Wir fordern die Bundesregierung auf, dies schnell und unkompliziert zu

gewährleisten und Abschiebungen in den Iran zu stoppen.»

Im Iran gibt es nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini seit Tagen Proteste. Sie wurde vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Jedenfalls fiel sie ins Koma und starb in einem Krankenhaus.

Wissler betonte: «Mutige Frauen kämpfen für ihre Freiheit und riskieren mit der Teilnahme an den Protesten ihr Leben.» Das Vorgehen der staatlichen Gewalt gegen die Proteste zeige die Brutalität der Machthaber. Notwendig sei eine unabhängige internationale Untersuchungskommission.

Asylbewerber aus dem Iran haben derzeit in Deutschland vergleichsweise schwache Chancen auf einen Schutzstatus. Bis August stellten nach Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge dieses Jahr rund 3500 Iranerinnen und Iraner einen Asylantrag. Von den iranischen Staatsbürgern, deren Antrag entschieden wurde, erhielten 30,5 Prozent Schutz. Zum Vergleich: Bei Syrern lag diese Quote bei mehr als 90 Prozent, bei Menschen aus Afghanistan bei gut 81 Prozent. (dpa)