Linke-Chaos im Wahljahr: Chefin Hennig-Wellsow tritt überraschend zurück – und entschuldigt sich

Von: Florian Naumann

Susanne Hennig-Wellsow spricht während einer Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus. © Fabian Sommer/dpa

Die Linke muss auf ihre Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow verzichten. Die 44-Jährige hat kurz vor mehreren Landtagswahlen ihren Rücktritt erklärt.

Berlin/Erfurt – Die Linke* steht im Superwahljahr 2022 vor dem nächsten Problem: Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch (20. April) ihren Rücktritt erklärt. „Ich stelle heute mein Amt als Parteivorsitzende der Linken mit sofortiger Wirkung zur Verfügung“, schrieb Hennig-Wellsow auf ihrer Homepage.

„Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein wirklicher Neuanfang ist ausgeblieben“, erklärte sie in dem Text. Als Gründe nannte sie neben ihrer privaten Lebenssituation als Mutter eines achtjährigen Sohnes auch eine notwendige „Erneuerung“ der Partei und Defizite der Linken beim Umgang mit Sexismus.

Linke-Chefin Hennig-Wellsow tritt zurück - auch in NRW droht ein Wahldebakel

Am Freitag waren mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei öffentlich geworden. Es gebe verschiedene Dokumente mit Hinweisen auf „mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur“, schrieb der Spiegel nach Gesprächen mit zehn Frauen und Männern.

Die Linke steckt allerdings auch politisch in einer tiefen Krise. Bei der Bundestagswahl im Herbst hatte die Partei nur dank dreier Direktmandate den Einzug ins Parlament geschafft, bei der Wahl im Saarland setzte es einen weiteren herben Schlag. In den kommenden Wochen steht neben Schleswig-Holstein auch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen* ins Haus. Umfragen zufolge droht der Linken auch hier der Sturz unter die Fünfprozenthürde*.

Hennig-Wellsow gibt Linke-Chefposten überraschend auf - Entschuldigung zum Abgang

Hennig-Wellsow war erst seit Ende Februar 2021 als Linke-Chefin im Amt. Neben der Co-Vorsitzenden Janine Wissler vertrat sie den moderateren Flügel der Partei — und den starken Ost-Flügel der Linken. Größere bundesweite Bekanntheit hatte Hennig-Wellsow 2020 erlangt, als sie dem mit AfD-Stimmen zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählten FDP-Politiker Thomas Kemmerich* demonstrativ einen Blumenstrauß vor die Füße warf.

Die frühere Eisschnellläuferin räumte am Mittwoch auch ein, sie sei mit dem in ihrer Amtszeit Erreichten nicht zufrieden. „Das Versprechen, Teil eines Politikwechsels nach vorn zu sein, konnten wir aufgrund eigener Schwäche nicht einlösen“, schrieb sie mit Blick auf die Lage im Bundestag. Auch ein „wirklicher Neuanfang“ sei ausgeblieben: „Eine Entschuldigung ist fällig, eine Entschuldigung bei unseren Wählerinnen und Wählern, deren Hoffnungen und Erwartungen wir enttäuscht haben.“ Übernehmen sollten nun Menschen, die den Parteianhängern „wieder Mut machen“.

Linke in Führungskrise: Grüne bekundet „Respekt“ für Hennig-Wellsow

Die Leipziger Grüne-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta bekundete auf Twitter „großen Respekt“ für die Entscheidung Hennig-Wellsows. Sie verknüpfte ihr Lob aber auch mit einem Seitenhieb auf die Linke: „Es sind immer die pragmatischen Linken, die wirklich für progressive Mehrheiten streiten statt sie verhindern zu wollen, die gerade ihre Funktionen in der Linkspartei verlieren.“

Erst vergangene Woche war mit Grüne-Familienministerin Anne Spiegel eine andere prominente Politikerin zurückgetreten. Auch im Falle Spiegels spielte die familiäre Lage eine Rolle – wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Die Grünen haben bereits eine Nachfolgerin gefunden. Der Linken blüht nun eine neue Personaldebatte. (fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.