Linke in Thüringen will wieder mit Ramelow antreten

Bodo Ramelow © ari/IMAGO

Die Thüringer Linke will bei der nächsten Landtagswahl wieder mit Bodo Ramelow an den Start gehen.

Erfurt in Deutschland - Einen entsprechenden Beschluss fasste ein Spitzengremium aus Landesvorstand, Fraktionsvorstand sowie Regierungs- und Kommunalvertretern am Wochenende. Offiziell nominiert werden soll Ramelow auf einem Landesparteitag im Frühjahr. Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahr 2024 statt.

Mit Ramelow habe ein neues Kapitel in der Thüringer und bundesweiten Politik begonnen, hieß es zur Begründung in dem Beschluss. „Mit einer rot-rot-grünen und durch die Linke angeführten Landesregierung konnten wir konkret für die Menschen in Thüringen Verbesserungen ihrer Lebensverhältnisse gestalten.“

Der 66-Jährige Ramelow führt seit März 2020 eine Minderheitsregierung in Erfurt an. Davor amtierte er bereits vom Dezember 2014 bis 5. Februar 2020 als Regierungschef des Bundeslandes.



Der Linken-Politiker kündigte am Wochenende an, auch künftig bei bestimmten Themen von der Linie der Partei abzuweichen. „Ich möchte, dass die Personalisierung sichtbar wird, und erlaube mir, bei bestimmten Themen Einzelpositionen zu vertreten, bei denen ich kenntlich mache, dass sie nicht Parteitagsbeschlüssen entsprechen“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Er übe schließlich „kein Parteiamt“ aus und müsse „die Mehrheit der Bevölkerung im Blick haben“. jp/ilo