Linke wagen auf Parteitag in Erfurt den Neustart – Nur vier Minuten Redezeit für erfolgreichsten Politiker

Von: Momir Takac

Bodo Ramelow darf auf dem Parteitag der Linken 2022 in Erfurt gerade einmal vier Minuten sprechen. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Auf dem Parteitag in Erfurt wagt die Linke nach vielen Niederlagen den Neuanfang. De erfolgreichste Politiker der Partei erhält aber verschwindend geringe Redezeit.

Erfurt - Die Linke will auf ihrem Parteitag 2022 in Erfurt den Reset-Knopf drücken. Gründe für einen Neustart gibt es zuhauf. Bei der Bundestagswahl konnte der GAU nur durch eine Sonderregel abgewendet werden, in den ersten drei Landtagswahlen kam die Partei in keinem Bundesland über drei Prozent, innerparteilich ist die Linke zerstritten wie nie.

Auf dem Programm steht für die Linke von Freitag (24. Juni) bis Sonntag (26. Juni) die Analyse der vielen Wahlschlappen, Debatten zur Neuausrichtung der Partei, und die Wahl einer neuen Parteiführung. Auch die Politik mit Blick auf den Ukraine-Konflikt wird wichtiges Streitthema, vor allem der Umgang mit Waffenlieferungen.

Linken-Parteitag in Erfurt: Wissler kandidiert erneut als Vorsitzende

Nach dem Rücktritt von Linken-Co-Chefin Susanne Hennig-Wellsow führt aktuell nur noch Janine Wissler die Partei. Die 41-Jährige bewirbt sich erneut um das Amt der Bundesvorsitzenden. „Diese Partei hat sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen“, erklärte Wissler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wer für die Partei spricht, muss die Position der Partei vertreten.“ Wer dies nicht könne, sollte sich öffentlich zurückhalten oder nur Privatmeinungen äußern.

Wissler nannte niemanden namentlich. Zuletzt hatten sich bekannte Politiker der Linken öffentlich gestritten. Die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte die heutige Parteispitze kritisiert und „neue Gesichter“ verlangt. Gregor Gysi hatte daraufhin ein Ende der Denunziation gefordert.

Linken-Parteitag: Erfolgreichster Politiker Ramelow bekommt in Erfurt nur vier Minuten Redezeit

Auf dem Linken-Parteitag 2022 in Erfurt sind insgesamt 28,5 Stunden für Debatten, Sitzungen und Reden eingeplant. Gerade einmal vier Minuten davon erhält der derzeit erfolgreichste Linken-Politiker Bodo Ramelow, der die Partei für das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl heftig kritisiert hatte. Das bestätigte Thüringens Ministerpräsident dem Spiegel. Deshalb soll sich bereits Unmut breit gemacht haben. Das Tagungspräsidium kann kurzfristig noch Änderungen am Zeitplan vornehmen. (mt)