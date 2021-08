Linken-Politiker Bartsch unzufrieden mit Umfragewerten - „vernünftiger“ Einsatz der Bundeswehr ausgemacht

ARD-Sommerinterview

Dietmar Bartsch von den Linken fordert im ARD-Interview einen Impfgipfel und Kontrollen der Corona-Maßnahmen. Der Katastrophenschutz müsse neu aufgestellt werden.

Berlin - Für die Linke sehen die aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl nicht gerade rosig aus. Die Partei rangiert zwischen sechs und acht Prozent. Dadurch mehren sich die Fragen: Schafft es die Linke überhaupt im September wieder ins Parlament? Darauf sollte auch Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch am Sonntagabend im ARD-Sommerinterview eine Antwort geben.

Zur Einschätzung, seine Partei stünde „kurz vor dem Abgrund“, sagte der derzeitige Fraktionsvorsitzende: „Das teile ich ausdrücklich nicht.“ Aber seine Partei können derzeit mit den Umfragen nicht zufrieden sein. Doch abgerechnet werde im Herbst.

Corona-Politik vor der Bundestagswahl: Bartsch will Impfgipfel zur Prüfung „aller Möglichkeiten“

Bis dahin wird das Coronavirus noch eine Rolle spielen. Diesbezüglich sprach sich Bartsch gegen eine Impfpflicht aus. Stattdessen sollten auf einem Impfgipfel „alle Möglichkeiten“ geprüft werden, „wie man mehr Leute zum Impfen kriegt“. Jetzt müsse dafür geworben werden. Ideen wie in Thüringen, Bratwürste zu verteilen, seien „vernünftig“. Er sprach sich zudem für Kontrollen aus, denn in der bisherigen Corona-Zeit seien schon „viele Dinge erlassen worden, die dann nicht kontrolliert wurden sind“.

Bartsch forderte außerdem, dass der Katastrophenschutz neu aufgestellt werden müsse. Bundesregierung und Landesregierung müssten prüfen, ob es eine spezielle Einsatztruppe für Fälle wie die verheerenden Hochwasser im Juli brauche. „Der Klimawandel ist offensichtlich und wir werden mehrere solcher Katastrophen haben können, deswegen erwarte ich da eine Neuordnung“, sagte Bartsch.

Außen- und Verteidigungspolitik bei den Linken: „Wir lehnen Kampfeinsätze ab“

Auf die Frage, ob die Bundeswehr in solchen Fällen eingesetzt werden solle, sagte er, es sei „richtig und vernünftig“, dass die Bundeswehr dort geholfen habe. Es gebe einen Unterschied zwischen dem Katastrophenfall und dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Dass sie im Inneren nicht eingesetzt werde, „hat bei uns Verfassungsrang, und das aus guten Gründen, auch aus historischen Gründen“. Die Beteiligung der Bundeswehr an friedenssichernden Einsätzen im Ausland schließt er nicht kategorisch aus. „Wissen Sie, in der Linken habe ich noch nie jemanden gehört, der zum Beispiel sagt: Die Blauhelme aus Zypern sollen abgezogen werden.“ Im Linken-Wahlprogramm heißt es: „Die Bundeswehr muss aus allen Auslandseinsätzen abgezogen werden.“ Bartsch betonte: „Wir lehnen Kampfeinsätze ab.“ Und führte aus: „Wir haben die Katastrophe Afghanistans, wir sehen die verletzten Soldaten in Mali, wir sehen viele andere Situationen. Und ich möchte, dass Mali nicht genauso endet wie Afghanistan, ein kopfloses Hinausrennen.“

Der Verteidigungsetat müsse deutlich gesenkt werden, forderte der Linken-Politiker. „Wenn wir die sozialen Herausforderungen und die Herausforderungen des Klimawandels wirklich bewältigen wollen, müssen wir auch sagen, wo das Geld herkommt angesichts der riesigen Verschuldung.“

Bald große Steuerreform in Deutschland? Bartsch wirbt dafür

Er warb für eine große Steuerreform mit der Belastung derjenigen, „die von der Krise profitieren“. Während 40 Prozent der Menschen in Deutschland in der Pandemie teils dramatische Einkommensverluste zu verzeichnen hätten, hätten Einzelne ihr Vermögen teilweise um Milliarden erhöht. „Vor allem bei Milliardären und Multimilliardären wollen wir etwas abholen“, sagte Bartsch. Es sei noch nie jemand wegen hoher oder niedriger Steuern ausgewandert, „das ist ein Gerücht“.

Das Interview war zunächst im Freien begonnen worden, wurde dann aber wegen des Regens und eines über den Corona-Demonstrationen in Berlin kreisenden Polizeihubschraubers ins Studio verlegt. (AFP/dpa/cibo)