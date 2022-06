Linksfraktionschef Bartsch sieht EU-Beitritt der Ukraine kritisch

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch © IMAGO/Christian Spicker

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch ist gegen einen baldigen EU-Beitritt der Ukraine.

Berlin - «Wer einmal in der EU ist, der kann nicht mehr ausgeschlossen werden, und wir alle wissen, dass die EU schon heute sehr problematische Mitglieder hat», sagte Bartsch am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Bartsch kritisierte konkret den geplanten EU-Beitrittsstatus der Ukraine. «Wie soll denn ein Land, auf das es Raketen regnet, über 35 Beitragskapitel und mehr als 100 000 Seiten des Rechtsbestandes der EU verhandeln?» Die Debatte um einen EU-Beitritt der Ukraine sei eine «Scheindebatte». Gegenüber der Ukraine gelte: «Unterstützung ja, Hoffnung ja – aber keine falsche Hoffnung wecken.»

Zudem kritisierte Bartsch SPD-Chef Lars Klingbeil, der für Deutschland künftig eine internationale Rolle als Führungsmacht sieht. «“Führungsmacht“ - das ist wirklich alte Großmachtsambition, das verbietet sich aus historischer Sicht.» (dpa)