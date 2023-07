Ein neuer General für die CDU: Linnemann muss Merz retten

Von: Georg Anastasiadis

Carsten Linnemann und Friedrich Merz (v.l.) © John MacDougall/AFP/Klaus Haag/Montage: Merkur.de

CDU-Chef Friedrich Merz reizt den Merkel-Flügel seiner Partei: Ausgerechnet Carsten Linnemann, einer der schärfsten Kritiker der Altkanzlerin, wird neuer Generalsekretär. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

München – Friedrich Merz geht es mit seiner CDU wie zuletzt dem unglücklichen Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern: Der Gegner ist erschreckend schwach, aber der haushohe Favorit schießt ein ums andere Mal am Tor vorbei. Beim Stand von 0:0 in der 75. Minute bringt Merz jetzt seinen Mittelstürmer Carsten Linnemann: antrittsschnell, dribbelstark, mit Zug zum Tor. Eine kluge Einwechslung – aber auch der letzte Joker für den bedrängten Trainer. Sticht auch der nicht, könnte Merz seinen Traumjob, dem er 16 Jahre lang nachjagte, bald los sein.

Mario Czaja war Merz‘ Friedensangebot an den linken Teil der CDU

An der nicht desolaten, aber doch unbefriedigenden Lage, in der sich die 27-Prozent-Union befindet, ist der Sauerländer nicht ganz unschuldig. Ihm fehlt, um in der Fußballsprache zu bleiben, die Spielidee. Der CDU-Chef schwankt, seit er vor zwei Jahren die Partei übernommen hat, zwischen klarer Kante und Anbiederung an seine Gegner vom Merkel-Flügel. Sein bisheriger Generalsekretär Mario Czaja war sein Friedensangebot an den linken Teil der Partei. Doch das funktionierte nicht: Weder gab Czaja der CDU Profil, noch hielt er die Wüsts und Günthers davon ab, die Machtfrage zu stellen und Merz als Kanzlerkandidaten zu sabotieren.

Linnemann könnte die Gewichte in NRW zugunsten von Merz verschieben

Der Mittelständler Linnemann, Chef der CDU-Grundsatzkommission und schon immer glühender Merz-Anhänger, ist da ein ganz anderes Kaliber: konservativ, inhaltlich stark, eloquent, angriffslustig. Wenn er für die Union fortan die Flanke zur AfD absichert und Themen besetzt, die mangels Alternative bisher Merz selbst beackern musste, eröffnet das für Parteichef die Möglichkeit, selbst konzilianter aufzutreten und die Mitte in den Blick zu nehmen, die erkennbar mit ihm fremdelt.

Dass der 45-jährige Paderborner die Gewichte im für die CDU entscheidenden Landesverband NRW zulasten von Ministerpräsident Wüst und zugunsten von Merz verschieben könnte, dürfte dem Parteichef nur recht sein. Denn am Ende geht es genau darum: Linnemann soll Merz die Kanzlerkandidatur retten.