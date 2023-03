Russlands Staats-TV jubelt plötzlich über die ukrainische Armee

Von: Felix Durach

Teilen

In der TV-Show von Russlands Top-Propagandisten erhält das ukrainische Militär ungewohntes Lob. Moskau habe es mit klugen und gut trainierten Feinden zu tun.

Moskau – Seit über einem Jahr befindet sich die Ukraine nun schon in einem Krieg mit der militärischen Supermacht Russland. Trotzt hoher Verluste auf beiden Seiten scheint es den ukrainischen Streitkräften überraschend gut zu gelingen, die Offensivbemühungen von Putins Armee zu beschränken. Die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine überzeugen auf dem Schlachtfeld so stark, dass sie jetzt sogar im russischen Staats-TV gelobt werden.

Im russischen Staats-TV lobte ein Militär-Experte die ukrainischen Streikräfte für ihr Vorgehen im Krieg. © Screeenshot/Twitter @Gerashchenko_en

Russlands Staats-TV lobt ukrainisches Militär – „kluger, trainierter und ausgerüsteter Feind“

In der TV-Sendung von Putins Chef-Propagandisten Wladimir Solowjow kam ein politischer Kommentator zu Wort, der die Ukraine für ihre Soldaten beglückwünschte. „Unsere angesehenen Experten sagen, dass die feindliche Verteidigung mächtig ist. Es stimmt“, sagte der TV-Gast zu Beginn seines Statements.

„Es (das ukrainische Militär, Anm. d. Red.) setzt in erster Linie auf gut vorbereitete Befestigungen, einschließlich Feldern und Waldgebieten. Am effektivsten ist es in besiedelten Gebieten“, führte der vermeintliche Militär-Experte anschließend weiter aus. „Diese Befestigungen, die technische Vorbereitung des Feindes ist gut, das sollten wir zugeben. Wir haben es wirklich mit einem klugen, trainierten und ausgerüsteten Feind zu tun.“

„Russische Propagandisten loben die ukrainischen Streitkräfte“: ungewohnte Stimme im Staatsfernsehen

Überraschend bei dem Auftritt war auch die Reaktion der Moderatoren. Sergei Mardan, ebenfalls einer von Wladimir Putins Top-Propagandisten, quittierte die Aussagen über das ukrainische Militär mit einem zustimmenden Nicken. Widerrede fand die positive Meinung zu den ukrainischen Truppen in der Sendung keine.

Ein Video von dem TV-Auftritt wurde im Nachhinein auf Twitter geteilt. So auch von Anton Gerashchenko, einem der Berater des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko. „Russische Propagandisten loben die ukrainischen Streitkräfte“, kommentierte Gerashchenko die Aufnahmen nüchtern.

Russisches Staats-TV: Ukrainer haben sich „zu Tieren gewandelt“

Außergewöhnlich sind die Äußerungen im russischen Staats-TV aber allemal. Denn in der Show von Solowjow wird in der Regel ein anderer Ton angeschlagen, wenn es um die Ukrainerinnen und Ukrainer geht. Am Mittwoch teilte die US-Journalistin Julia Davis ein Video von einem russischen Professor, der in der gleichen TV-Show zu Gast war und über die Ukraine sprechen durfte. Dessen Sichtweise: „Die gewöhnlichen Leute und vor allem die Führung der Ukraine hätte sich wortwörtlich zu Tieren gewandelt.“ Deswegen sollten die Ukrainerinnen und Ukrainer nach dessen Ansicht keine Rolle bei zukünftigen russischen Entscheidungen spielen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Kiews Truppen war es unter anderem über Monate hinweg gelungen, die Stadt Bachmut gegen andauernde russische Angriffe zu verteidigen. Erst am Dienstagabend war es den Söldner der Privatarmee „Gruppe Wagner“ gelungen, den östlichen Teil der Stadt einzunehmen. (fd)