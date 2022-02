Hatte Söder recht? Lockerungs-Graben quer durch die Ampel - Lindner zweifelt offen am „Basisschutz“

Von: Florian Naumann

Ob es auch hier um Corona ging? Markus Söder, Karl Lauterbach, Christian Lindner (v.l.) und Kollegen bei der Bundespräsidenten-Wahl. © Political-Moments/www.imago-images.de

Was kommt nach dem „Freedom Day“? Die Ampel ist in Sachen Corona-Basisschutz uneins. Die FDP könnte Olaf Scholz Sorge bereiten - wie von CSU-Chef Markus Söder vermutet.

Berlin - Markus Söder hatte zuletzt an der koalitionsinternen Hausmacht von Kanzler Olaf Scholz* (SPD) gezweifelt - und das am Thema Corona* festgemacht: Ob der Regierungschef einen Corona-„Basisschutz“ nach dem 19. März bewerkstelligen kann, ließ Bayerns Ministerpräsident beim letzten Corona-Gipfel dem Vernehmen nach dahingestellt*.

Und tatsächlich könnte sich die Stichelei bewahrheiten: Es sieht so aus, als verlaufe zwischen FDP auf der einen und SPD und Grünen auf der anderen Seite der Ampel-Koalition eine Art Lockerungs-Graben. Die Liberalen wollen ein Ende aller pauschalen Maßnahmen nach dem „Freedom Day“*. Die Grünen hätten weiter einen „Instrumentenkasten“ zur Pandemie-Bekämpfung parat. Und die SPD? Die hat ohnehin Minister Karl Lauterbach als Mahner in ihren Reihen. Offen scheint gleichwohl noch, wie weit die Positionen abseits der allgemeinen und eher unscharfen Öffnungs- und Vorsichtsrhetorik auseinander liegen.

Corona-Streit in der Ampel? Grüne wollen weiter „Instrumentenkasten“ - auch Lauterbach warnt

Klar ist: SPD und Grüne wollen nicht als Treiber der sprichwörtlichen „Öffnungsorgien“* dastehen. Grünen*-Fraktionschefin Britta Haßelmann betonte in den Funke-Zeitungen: „Die Pandemie endet nicht an einem Stichtag.“ Die Länder müssten kurzfristig auf mögliche Verschlechterungen reagieren können. „Uns ist wichtig, dass Kommunen, Städte und Bundesländer beim Pandemiemanagement handlungsfähig bleiben, um Öffnungen abzusichern.“ Der Nachrichtenagentur AFP sagte sie, nötig sei „ein passender Instrumentenkasten an Schutzmaßnahmen“.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich plädierte an selber Stelle dafür, für die Zeit nach dem Auslaufen der bisherigen Regelungen wirksame Maßnahmen beizubehalten. „Wir müssen Maßnahmen vorhalten, die nicht mehr massiv in das Leben des einzelnen eingreifen“, sagte er. „Die Maske - insbesondere die FFP2-Maske - scheint ein bewährtes Mittel zu sein, um Ansteckungen im öffentlichen Raum zu verhindern.“ Auch die Frage von Testungen werde eine besondere Rolle spielen. „Wir müssen vulnerable Gruppen und die Krankenhäuser schützen.“ „Und wir brauchen Regeln für Hotspots, damit die Länder angemessen auf einen plötzlichen Ausbruch reagieren können.“

Lauterbach warnte angesichts des Anstiegs der wohl schneller verbreitbaren Omikron-Variante BA.2 am Sonntag auf Twitter vor einem zu schnellen Öffnen jenseits der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Dies würde die Omikron-Welle unnötig verlängern und unnötige Opfer kosten, schrieb er. Eine Studie zur Gefährlichkeit der Omikron-Variante* stimmte den Minister allerdings auch vorsichtig optimistisch.

Corona-Lockerungen in Deutschland: Lindner zweifelt am „Basisschutz“ - „zunächst Grundrechte achten“

Ganz anders die Stimmungslage bei den Liberalen - Parteichef Christian Lindner missfällt sogar das Schlüsselwort der ganzen Debatte, wie er im ARD-„Bericht aus Berlin“ erklärte: „Das Wort Basisschutzmaßnahme* verwende ich deshalb nicht gerne - es gilt unsere verfassungsmäßige Ordnung. Und da gilt zunächst und zumeist, dass die Grundrechte zu achten sind und dass der Staat nur dort eingreift, wo es wirklich notwendig ist, wo wirklich eine Gefahr besteht.“ Lindner ergänzte, darüber werde man „gemeinsam genau beraten: Was ist noch erforderlich, was ist nicht erforderlich?“

Der designierte FDP*-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte indes das Ende aller pauschalen Maßnahmen. Man dürfe nicht „dauerhaft, sozusagen auf Vorrat, so freiheitseinschränkende Maßnahmen immer wieder verlängern“, mahnte er in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sollte sich das Infektionsgeschehen erneut substanziell ändern, sei der Bundestag „jederzeit handlungsfähig“. FDP-Fraktionschef Christian Dürr lehnte es erneut ab, noch einmal breitere Grundrechtsbeschränkungen zu ermöglichen.

Etwas vorsichtiger war Ampel-Justizminister Marco Buschmann (FDP) unterwegs: Er sprach sich für eine enge Begrenzung künftiger Maßnahmen aus. „Mir erscheinen hier aktuell lediglich Maßnahmen mit einer hohen Wirksamkeit und einer geringen Eingriffsintensität vorstellbar. Dies könnten insbesondere Teststrategien und die Maskenpflicht in besonderen Situationen sein“, sagte er der Rheinischen Post.

Söder denkt in Corona-Krise an Schulen - und will „Tests und Masken“

Die FDP sei durchaus offen für einen Grundschutz beispielsweise für Alten- und Pflegeeinrichtungen, sagte Dürr in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. „Ich habe nur bei manchen CDU- und CSU-Ministerpräsidenten das Gefühl, dass sie den sogenannten Basisschutz durch die Hintertür in Wahrheit mit starken Corona-Schutzmaßnahmen erneut verbinden wollen.“

Gemeint haben könnte er damit auch Söder. Bayerns Ministerpräsident forderte am Wochenende insbesondere Schutz für Schulen. „Nur Tests und Masken ermöglichen unseren Schülerinnen und Schüler einen sicheren Präsenzunterricht“, sagte er den Zeitungen der Funke-Gruppe. „Unsere Kinder sollen das Schuljahr und die Abschlussprüfungen ohne Sorgen und Druck absolvieren können.“ In Bereichen, in denen Kontakte unausweichlich sind, müsse der Staat die richtige Balance beim Basisschutz garantieren. Für bundesweit einheitliche Masken-Regeln im Fernverkehr warte er „auf Vorschläge vom Bundesverkehrsminister“, so Söder an die Adresse des FDP-Politikers Volker Wissing.

Corona-Öffnungen? Ministerpräsidenten waren sich beim Gipfel einig - klares Expertenrat-Statement

Die bislang geltenden Schutzmaßnahmen laufen bundesweit am 19. März aus. Um einen „Basisschutz“ aufrechtzuerhalten, sollen auch nach dem Willen der Länder bestimmte Maßnahmen weiter gelten - etwa die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Für diese Option sprachen sich bei der jüngsten MPK offenbar alle 16 Länder aus.

Der Expertenrat der Regierung hatte sich für vorausschauende Öffnungsstrategien ausgesprochen und betont: „Die Dauer dieser neuen Phase der Pandemie ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie der Impfquote und der Verbreitung neuer Virusvarianten, und kann daher nicht präzise vorhergesagt werden.“ Spätestens im Herbst bestehe das Risiko erneuter Infektionswellen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ist erneut leicht gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Sonntagmorgen bei 1346,3. Am Samstag hatte er 1350,4 betragen, am Sonntag vor einer Woche 1466,5. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Sonntagmorgen bei 118.032. Außerdem wurden laut RKI 73 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. (AFP/fn/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.