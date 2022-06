Lockerungen beim Datenschutz - Beratungsstelle für Opfer von Hass im Netz

Um einen besseren Schutz vor Kriminalität im Internet zu gewährleisten diskutieren die Innenminister der Länder über eine Lockerung beim Datenschutz.

Würzburg - Es solle eine Zuordnung von IP-Adressen des Computers zur Identität des Versenders bestimmter Nachrichten möglich werden, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann (CSU), am Donnerstag bei der Frühjahrstagung der Innenministerkonferenz in Würzburg. Ähnlich hatte sich bereits zuvor der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) geäußert.

«Das Mindeste ist, wo wir vorankommen müssen, dass die IP-Adressen ganz klar zugänglich sind, dass also klar ist: Wer ist denn entsprechend der Versender bestimmter Nachrichten», sagte Herrmann. «Das ist auch für das Thema Kinderpornografie, Kindesmissbrauch von entscheidender Bedeutung.» Herrmann fügte hinzu, der Europäische Gerichtshof, mit Sitz in Kirchberg-Plateau in Luxemburg, habe dazu keine datenschutzrechtlichen Bedenken. «Wenn der EuGH sich schon klar ausspricht in seinem Urteil, dann ist es höchste Zeit, dass wir auch in der Politik zu entsprechenden Entscheidungen kommen», betonte der bayerische Innenminister.

Die Innen-Ressortchefs von Bund und Ländern beraten seit Mittwoch in Würzburg. Am Nachmittag wollen sie eine Vereinbarung unterzeichnen, mit der der Aufbau eines gemeinsamen Kompetenzzentrums zum Zivil- und Katastrophenschutz auf den Weg gebracht werden soll. Herrmann untermauerte in diesem Zusammenhang die Forderung der Länder an den Bund, in den nächsten Jahren zehn Milliarden Euro für den Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung zu stellen.

Eine entsprechende Summe, basierend auf Berechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wurde aus mehreren Ländern genannt, darunter auch vom Sprecher der SPD-geführten Länder in der Konferenz, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich zurückhaltend geäußert. «Ich hoffe, dass wir die Bundesinnenministerin heute auch noch davon überzeugen können», sagte Herrmann.

Bayerische Justizminister Eisenreich möchte eine Beratungsstelle für Opfer von Hass im Netz

Der Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Georg Eisenreich (CSU), fordert eine Beratungsstelle, um Opfern von Hass im Netz zu helfen. Bürger sollten «nicht nur online Anzeige erstatten können», sagte der bayerische Justizminister dem Radiosender «Bayern 2» am Donnerstag. Sie sollten «auch eine Stelle haben, wo sie beraten werden». Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hatte zuvor ein bundesweites Online-Portal zur Meldung von Hasskommentaren gefordert. Ein Antrag dazu steht bei der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister in Schwangau zur Debatte.

«Die Frage ist, ob es dafür ein bundesweites Portal geben soll, oder ob das die Länder oder auch Länderverbünde machen», sagte Eisenreich. Eine Beratungsstelle halte er für sinnvoll, weil viele unfreundliche Kommentare im Netz «nicht immer die Grenze zur Strafbarkeit überschreiten». Ohne Beratung würden Staatsanwaltschaften daher «mit Anzeigen überschwemmt». Die Opfer von Hassbeiträgen bräuchten zudem oft Rat, wie sie in solchen Situationen reagieren sollen.

Neben Hass im Netz geht es bei der Konferenz unter anderem um die Verfolgung von Menschenhandel und den Umgang mit Missbrauchsfällen. Ihre Beschlüsse wollen die Justizministerinnen und Justizminister am heutigen Donnerstag (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz vorstellen. (dpa)