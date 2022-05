London: Festgenommener Abgeordneter gegen Kaution auf freiem Fuß

Ein Abgeordneter der britischen Regierungspartei, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommene wurde, ist gegen Kaution wieder frei.

London - Die Entscheidung gelte vorerst bis Mitte Juni, teilte die Londoner Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen gegen das Mitglied der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson dauerten an. Außenministerin Liz Truss zeigte sich «sehr, sehr besorgt». «Die Polizei bearbeitet den Fall, aber es ist besorgniserregend, dass es erneut solch entsetzliche Vorwürfe gegen einen Abgeordneten gibt», sagte die konservative Politikerin dem Sender Sky News. Die Tories wollen erst nach Abschluss der Ermittlungen über einen Rauswurf aus der Fraktion entscheiden. Der Beschuldigte wurde aber angewiesen, das Parlamentsgelände solange nicht zu betreten.

Der Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren war zuvor unter anderem wegen Vorwürfen der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Die Anfang 2020 angezeigten Fälle sollen sich zwischen 2002 und 2009 in London abgespielt haben. In den vergangenen Wochen fielen Tory-Politiker wiederholt wegen sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens auf. Der Abgeordnete Imran Ahmad Khan musste zurücktreten, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs eines 15-Jährigen schuldig gesprochen wurde. Sein Kollege Neil Parish legte sein Amt nieder, nachdem er im Parlamentssaal auf seinem Handy einen Pornofilm geguckt hatte. Der Parlamentarier David Warburton ist suspendiert - er soll Kokain genommen und mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Auch zuvor waren wiederholt ähnliche Vorwürfe vor allem gegen konservative Politiker laut geworden. (dpa)