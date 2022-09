London: Festnahme kurz vor Verkündung der Johnson-Nachfolge

Teilen

Symbolbild: London. © NOVELLIMAGE, Westend61 via IMAGO

Kurze Zeit bevor die Nachfolge von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson verkündet werden konnte, ist ein Mann vor dem Londoner Konferenzzentrum festgenommen worden. In diesem soll das Ergebnis der parteiinternen Wahl verkündet werden.

London - Wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete, wurde ein Mann in Handschellen vor dem Queen-Elizabeth-II-Centre in Englands Hauptstadt London abgeführt. Er soll demnach für Tierrechte demonstriert haben. Der konkrete Anlass für die Festnahme war zunächst nicht bekannt.

Das Ergebnis der Wahl unter den bis zu 200 000 Mitgliedern der Konservativen Partei sollte gegen 13.30 Uhr (MESZ) bekanntgegeben werden. Als Favoritin galt die bisherige Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak lag. Sunak und Truss hatten sich zuvor in mehreren Abstimmungsrunden der konservativen Abgeordneten durchgesetzt - unter diesen war allerdings Sunak noch der klare Favorit. (dpa)