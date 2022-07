London: Gericht entscheidet im Oktober über neues Schottland-Referendum

Teilen

Im Londoner Supreme Court soll im Oktober die Frage diskutiert werden, ob Schottland erneut über seine Unabhängigkeit von Großbritannien entscheiden darf © IMAGO/ YAY Images

Ob Schottland auch ohne die Zustimmung aus London über seine Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen darf, wird das höchste britische Gericht im Oktober in London diskutieren.

London - Die Anhörungen sollten am 11. und 12. Oktober in London stattfinden, hieß es vom britischen Supreme Court am Donnerstag.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, die ihren Landesteil nach dem Brexit als unabhängigen Staat wieder in die Europäische Union führen will, hatte selbst das Gericht angerufen, um die Rechtmäßigkeit eines Referendums ohne Zustimmung aus Westminster zu klären. Grund ist, dass die britische Regierung es entschieden ablehnt, die Schotten erneut abstimmen zu lassen. In den kommenden Wochen sollen beide Seiten dem Gericht ihre Argumente vorlegen.

Bei einem ersten Referendum hatte 2014 eine Mehrheit der Schotten (55 Prozent) für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Das war allerdings vor dem Brexit, den der nördlichste britische Landesteil mit klarer Mehrheit (62 Prozent) ablehnte. Daher hoffen die Unabhängigkeitsbefürworter, dass sich bei einer erneuten Abstimmung die Verhältnisse ändern.

Sturgeon hat die Abstimmung - vorbehaltlich der Gerichtsentscheidung - für den 19. Oktober 2023 angekündigt. Sollte das Oberste Gericht eine Abstimmung für unrechtmäßig halten, will sie die nächste britische Parlamentswahl zu einem De-facto-Referendum machen. (dpa)