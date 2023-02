König Charles betont Zusammenhalt mit der Ukraine

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine spricht der britische König Charles III. (74) seine Mut, Solidarität und Unterstützung für die Ukrainer aus.

London - «Seit einem Jahr leidet das ukrainische Volk unvorstellbar unter einem nicht provozierten, umfassenden Angriff auf seine Nation», sagte der Monarch einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge. Die Ukrainer hätten «wirklich bemerkenswerten Mut und Widerstandskraft angesichts einer solchen menschlichen Tragödie» gezeigt.

Es sei ermutigend, dass Großbritannien und seine Verbündeten alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um zu helfen, so Charles weiter. Er fügte hinzu: «Ich kann nur hoffen, dass die Welle der Solidarität aus der ganzen Welt nicht nur praktische Hilfe bringt, sondern auch Stärke aus der Gewissheit, dass wir Schulter an Schulter stehen.»

Der König hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Besuch in London Anfang Februar zu einer Audienz im Buckingham-Palast empfangen. Er habe dabei seine persönliche Unterstützung zum Ausdruck gebracht, so Charles. Sein Sohn und Thronfolger Prinz William (40) und dessen Frau Kate (41) teilten die Mitteilung auf ihrem Twitter-Account und posteten dazu ein Emoji der blau-gelben ukrainischen Flagge.

Der Ukraine-Krieg begann am 24. Februar 2022 mit einer großangelegten Invasion russischer Truppen in das Nachbarland.

London hält Schweigeminute zu Jahrestag des Kriegsbeginns in Ukraine

London - Die britische Regierung und das Parlament in London haben zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine eine Schweigeminute abgehalten. Premierminister Rishi Sunak stand um 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) gemeinsam mit seiner Frau Akshata Murty schweigend vor seinem Amtssitz in der Downing Street. Mit dabei waren auch der ukrainische Botschafter in London, Wadym Prystajko, und Dutzende ukrainische Soldaten, die derzeit in Großbritannien ausgebildet werden. Anschließend wurde die ukrainische Nationalhymne gesungen. Im Unterhaus beendete die stellvertretende Sprecherin Rosie Winterton das stille Gedenken mit «Ruhm der Ukraine!» (dpa)