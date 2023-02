Nordirland-Debatte: Britischer Premierminister Sunak trifft EU-Kommissionschefin von der Leyen

Der britische Premierminister Rishi Sunak wird auf EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen treffen. © Tayfun Salci/IMAGO

Vor der erwarteten Einigung in der Debatte um Brexit-Regeln für Nordirland wurde ein Treffen des britischen Premierministers Rishi Sunak mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt.

London - Die beiden würden am Montag in Großbritannien zusammenkommen, teilten die EU-Kommission mit Sitz in Brüssel und Sunaks Amtssitz Downing Street in London am Sonntagabend gemeinsam mit. Die Politiker hätten beschlossen, persönlich weiter an praktischen Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten.

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt werden müssen. Sonst wurde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der beiden Teile Irlands gerechnet. Doch die Kontrollen sorgen auch für Schwierigkeiten im innerbritischen Handel, und die protestantischen Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten.

Entscheidend für den Erfolg einer Einigung ist daher, ob Sunak es schaffen wird, die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, DUP, hinter sich zu bringen. Diese blockiert aus Protest gegen das Protokoll seit Monaten eine Regierungsbildung in dem britischen Landesteil. In mehreren Gastbeiträgen und Interviews stimmte der in Southampton geborene Sunak seine Partei, seine Kritiker und das britische Volk bereits auf eine Einigung ein. (dpa)