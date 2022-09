Queen-Begräbnis: Steinmeier hält Begegnungen zur Beilegung des Ukraine-Kriegs für unwahrscheinlich

© Bernd Elmenthaler via IMAGO

Queen-Begräbnis

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dämpft die Erwartungen an die Begegnungen beim Staatsbegräbnis der Queen. Er erwartet nicht, dass das dortige Zusammentreffen von Staats- und Regierungschefs konkret etwas zur Beilegung der Ukraine-Kriegs beitragen kann.

London/Berlin - «Ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen, dass Menschen, die Verantwortung tragen, miteinander ins Gespräch kommen», sagte Bundespräsident Steinmeier am Sonntag im ZDF-«heute journal». «Aber wir dürfen glaube ich nicht erwarten, dass von solchen Begegnungen am Rande von Begräbnissen und Trauerfeiern neue Initiativen etwa für Friedenslösungen ausgehen oder hier plötzlich Ideen wachsen, wie der Krieg in der Ukraine zu beenden ist.»

Zu der Trauerfeier am Montag gut eineinhalb Wochen nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. werden Hunderte Staats- und Regierungschefs, Monarchen und andere Würdenträger erwartet. Neben Steinmeier nehmen auch US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito daran teil. (dpa)