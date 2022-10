«Regierung der Einheit und Erfahrung»: Premierminister Sunak verteidigt Ernennung von Braverman

Großbritannien

Rishi Sunak, neuer Premierminister Großbritanniens, verteidigt die Ernennung der erst vor einer Woche entlassenen Innenministerin Suella Braverman.

London - Braverman habe ihre Fehler eingesehen, sei zurückgetreten und sei deshalb nun Teil einer neuen «Regierung der Einheit und Erfahrung», sagte der in Southampton geborene Sunak am Mittwoch bei seiner ersten Fragestunde im britischen Unterhaus.

Braverman war einen Tag vor dem Rücktritt von Sunaks Vorgängerin Liz Truss aus deren Kabinett ausgeschieden, nachdem sie entgegen der ministeriellen Regeln ein offizielles Dokument mit ihrer privaten E-Mail-Adresse weitergeleitet hatte. Sunak versprach nach seinem Amtsantritt am Dienstag, die Regierung mit Integrität und Professionalität anführen zu wollen. Die Innenministerin gehört zum rechten Flügel der Konservativen Partei. Mit Bravermans Ernennung will Sunak nach Ansicht von Beobachtern eine möglichst breite Unterstützung in der tief gespaltenen Tory-Partei sichern.

Auf Antrag der größten Oppositionspartei Labour sollte sich die in Harrow geborene Braverman noch am Mittwoch im Parlament zu ihrem vorübergehenden Rücktritt äußern. Labour fordert zudem - wie auch die Liberaldemokraten - eine unabhängige Untersuchung der Ernennung. (dpa)