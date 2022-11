London: Russland erwartet Durchbrüche des ukrainischen Militärs in besetzte Gebiete

An der Front der russisch besetzten Stadt Mariupol soll das Militär Verteidigunganlagen zur Abwehr eines ukrainischen Durchbruches errichtet haben © IMAGO/RIA Novosti

Nach Einschätzung britischer Militärexperten bereiten sich die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine auf Durchbrüche der Ukrainischen Soldaten entlang der Front vor.

London - Dafür seien unter anderem rund um die besetzte südukrainische Hafenstadt Mariupol Verteidigungsanlagen errichtet worden, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag.

«Russland verstärkt seine Linien in allen besetzten Gebieten», so die Mitteilung. Nach Ansicht der Briten soll damit wahrscheinlich raschen ukrainischen Vorstößen im Falle von Front-Durchbrüchen vorgebeugt werden. Mariupol komme als Teil einer Landbrücke zur besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim besondere strategische Bedeutung zu.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die Regierung der russischen Darstellung entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. (dpa)