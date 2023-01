Steueraffäre: Premierminister Sunak verteidigt Tory-Generalsekretär Zahawi

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak © IMAGO / NurPhoto

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat den Generalsekretär seiner Konservativen Partei, Nadhim Zahawi, nach Vorwürfen zu dessen Steuerangelegenheiten in Schutz genommen.

London - Zahawi habe «die Sache vollständig geklärt, und ich habe dem nichts hinzuzufügen», sagte der in Southampton geborene Sunak am Mittwoch im Rahmen der wöchentlichen Fragestunde im britischen Parlament. Ein Regierungssprecher fügte hinzu, der Premier habe vollstes Vertrauen in Zahawi.

Zuvor hatte ein Bericht in der Zeitung «Sun» Diskussionen ausgelöst. Demzufolge soll der in Bagdad geborene Zahawi der Steuerbehörde eine siebenstellige Summe gezahlt haben, um einen Disput zu seinen Steuerangelegenheiten beizulegen. Dem ehemaligen Finanzminister wurde demnach vorgeworfen, im Rahmen seiner Rolle als Aktionär des von ihm mitgegründeten Meinungsforschungsinstituts Yougov eine Offshore-Firma in Gibraltar genutzt zu haben.

Der 55 Jahre alte Konservative hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Der gebürtige Iraker, der mit neun Jahren als Flüchtling nach Großbritannien kam, hatte bereits unter den Ex-Premiers Boris Johnson und Liz Truss verschiedene Ministerämter inne. (dpa)