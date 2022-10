Truss im Verhör: Premierministerin stellt sich unangenehmen Fragen

Großbritanniens Premierministerin Liz Truss © IMAGO/Tayfun Salci

Nach dem Chaos der vergangen Tage muss sich Liz Truss, britische Premierministerin, unangenehmen Fragen stellen.

London - «Ich habe klar gemacht, dass es mir leid tut und dass ich Fehler gemacht habe», sagte die stark unter Druck geratene und in Oxford geborene Truss am Mittwoch zu Beginn der Befragung am Mittwoch im Londoner Unterhaus. Die 47-Jährige, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist, gilt seit ihrer 180-Grad-Wende in der Steuerpolitik als angezählt. Diese galt als unausweichlich, nachdem die ohne Gegenfinanzierung vorgestellten Erleichterungen schwere Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatten. Ein schwacher Auftritt von Truss bei den «Prime Minister‘s Questions» könnte die angeschlagene Regierungschefin weiter schwächen, so die Erwartung.

Britische Premierministerin Truss lehnt Rücktritt ab

London - Die britische Premierministerin Liz Truss lehnt einen Rücktritt trotz des Scheiterns ihrer Steuerpolitik weiterhin ab. «Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin», sagte Truss am Mittwoch bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus in London. Die konservative Regierungschefin geriet bei der Sitzung schwer unter Druck. Mehrere Oppositionspolitiker forderten sie direkt zum Rücktritt auf.

Erst am Montag hatte der neue Finanzminister Jeremy Hunt, der in London geboren wurde, so gut wie alle Teile der vor kurzem verkündeten radikalen Steuererleichterungen von Truss zurückgenommen. Die ohne Gegenfinanzierung vorgestellten Pläne hatten zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt.

Vorwürfen, sie habe die Wirtschaft des Landes an die Wand gefahren, trat Truss mit der Feststellung entgegen, die wirtschaftliche Lage sei allgemein schwierig. Dafür erntete sie wütende Zwischenrufe von den Oppositionsbänken.

Erspart blieb der schwer in die Defensive geratenen Regierungschefin immerhin Kritik aus den eigenen Reihen. Spekulationen, sie könne sich die Loyalität der Brexit-Hardliner mit einer harten Linie gegenüber Brüssel im Streit um den Status für Nordirland erkauft haben, schienen sich zu bestätigen. Truss versicherte auf Nachfrage eines Abgeordneten, sie wolle an einem Gesetzentwurf festhalten, mit dem die als Nordirland-Protokoll bezeichnete Abmachung aus dem Brexit-Vertrag ausgehöhlt werden soll. (dpa)