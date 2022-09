London: Truss will an Treffen von neuem Europäischen Staatenclub teilnehmen

Liz Truss soll laut Medienberichten beim Treffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft dabei sein © ZUMA Wire / IMAGO

Medienberichten zufolge will die britische Premierministerin Liz Truss am ersten Treffen eines geplanten neuen europäischen Staatenclubs, der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft, teilnehmen.

London - Wie die britische Nachrichtenagentur unter Berufung auf Regierungskreise meldete, geht es Truss bei dem für kommenden Donnerstag in Prag geplanten Gipfel vor allem um die Themen Migration und Energie, die beide auf der Tagesordnung stehen.

Die britische Regierungschefin hatte sich beim Referendum 2016 in ihrem Land gegen den Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen, gilt inzwischen aber als vehemente Brexit-Anhängerin. Sie hatte zunächst Zweifel an Großbritanniens Teilnahme an dem neuen Projekt gesät. Nun hat sie sich aber wohl dazu entschlossen, bei der ersten Sitzung dabei zu sein, wie auch die BBC berichtete.

Die Idee eines neuen europäischen Staatenclubs, dem sowohl das aus der EU ausgetretene Großbritannien als auch Länder wie die Ukraine, die Türkei und Georgien beitreten könnten, stammt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ein erstes Treffen der Staats- und Regierungschefs potenzieller Mitgliedstaaten soll am kommenden Donnerstag in der tschechischen Hauptstadt Prag stattfinden. (dpa)