Lauterbach berät über Long Covid – Patientenschützer fordern milliardenschweren Hilfs-Fonds

Teilen

Gesundheitsministger Lauterbach (SPD) will Strategien gegen Corona-Langzeitfolgen präsentieren (Symbolbild). © Panthermedia/Imago/David Young/dpa/Montage: IPPEN.MEDIA

Noch gibt es für Long-Covid-Betroffene wenig Anlaufstellen. Gesundheitsminister Lauterbach trifft jetzt Corona-Fachleute.

Berlin – Neben Heizungsgesetz, Inflation und Ukraine-Krieg hat die Bekämpfung der Coronavirus-Folgen in der Politik zuletzt eine kleinere Rolle gespielt. Das scheint aber nur so – zumal Corona nicht verschwunden ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach berät am Dienstag (12. September) mit Gästen über die Langzeitfolgen einer Infektion, auch bekannt unter dem Schlagwort Long Covid.

Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert derzeit einen Anstieg der gemeldeten Corona-Infektionsfälle, wenn auch auf niedrigem Niveau. Experten gehen aber von einer erheblichen Dunkelziffer aus, weil sich viele Menschen nicht mehr testen. Erschöpfung, Gedächtnisprobleme und Organschäden gehören zu den vielen Symptomen von Long Covid. Darunter versteht man teils schwere Beschwerden, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Laut Gesundheitsministerium ist davon auszugehen, dass zwischen sechs und 15 Prozent der Corona-Infizierten an Long Covid erkranken.

Patientenschützer haben im Vorfeld ihre Forderung nach einem Hilfe-Fonds für Betroffene bekräftigt. Die notwendigen Mittel dieses Milliardenprogramms könnten nur aus zusätzlichen Steuermitteln bezahlt werden, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Lauterbach hatte bereits ein Programm vorgestellt, das unter anderem ein Informationsportal und 40 Millionen Euro als Forschungsförderung vorsieht.

Kanzler Scholz zu Long Covid: „Diese Menschen simulieren nicht“

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Verständnis für die Probleme von Long-Covid-Patienten geäußert. „Das ist schon eine reale Tatsache“, sagte Scholz im August bei einem Bürgerdialog in Erfurt. Diese Menschen „simulieren auch nicht, wie einige behaupten, sondern die sind wirklich schwer krank“. In vielen Fällen sei nach wie vor unklar, was die beste Therapie sei. Daher würden unter anderem zusätzliche Bundesmittel aufgewendet, um die Forschung voranzubringen, sagte Scholz.

Zudem hält der Kanzler bei Long Covid den Einsatz von Medikamenten für denkbar, die das Prüfverfahren noch nicht abschließend durchlaufen haben. Es gebe „sehr viel Sicherheit“ im deutschen Gesundheitssystem. Medikamente, die noch nicht vollständig getestet und geprüft worden seien, seien aber eine Option für Betroffene – sofern Patient und Arzt zustimmten.

Hessen-Wahlkampf: Faeser umarmt eine Long-Covid-Betroffene

Long Covid war auch Thema beim Wahlkampf vor der Hessen-Wahl. Scholz und Innenministerin Nancy Faeser, die in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin antritt, stellten sich vergangenen Monat in Frankfurt gemeinsam einem Bürgerdialog. Einen emotionalen Moment gab es laut der Nachrichtenagentur dpa, als Faeser spontan eine Frau in den Arm nahm, die ihr ein Schreiben von Patienten mit Long Covid überreichte.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Zuvor hatte die Frau ihre Lage geschildert und wie sehr die Krankheit sie und andere Leidensgenossen beeinträchtige. Auch wenn sie dank einer Erwerblosenrente wirtschaftlich über die Runden komme - „ich hätte so gern mein altes Leben zurück“, meinte sie.

Corona, Long Covid und medizinische Versorgung: Pressekonferenz mit Lauterbach

Bereits im Juli hatte Lauterbach ein erstes Bundesprogramm vorgestellt, das Long-Covid-Kranken zu mehr Informationen und einer besseren medizinischen Versorgung verhelfen soll. Der SPD-Politiker warnte damals davor, das Problem zu unterschätzen, und sprach von einer „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“.

Geladen sind nun Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Medizin und Versorgung, um sich über Lösungsmöglichkeiten einer besseren Versorgung für Long-Covid-Erkrankte auszutauschen. Im Anschluss will Lauterbach zusammen mit medizinischen Fachleuten die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz ab 13.30 Uhr vorstellen. (AFP/dpa/frs)