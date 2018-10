Ludwig Hartmann: Hat der Spitzenkandidat der Grünen eine Frau?

Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2018 in Bayern heißt Ludwig Hartmann. Hat der Politiker eine Frau oder Freundin an seiner Seite?

München - Sitzt er bald am Kabinettstisch einer CSU-geführten Koalitionsregierung? Ludwig Hartmann (40) ist Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2018 in Bayern. Folgt man den jüngsten Umfragen, so könnten die Grünen ein Rekordergebnis holen - und die CSU einen Koalitionspartner brauchen. Möglicherweise reicht es (rechnerisch) sogar zu einer Koalitionsregierung gegen die CSU - bei der dann die Grünen den Ministerpräsidenten stellen könnten. Und der hieße dann wohl Ludwig Hartmann.

Auf diese Möglichkeit angesprochen zeigt er sich im Interview mit Merkur.de* ausweichend (“Die Frage stellt sich für mich aktuell nicht.“). Sollte er tatsächlich Ministerpräsident werden, spätestens dann würde sich für viele Bürger die Frage stellen, ob es eine Frau an seiner Seite gibt. Und falls ja: Wer wäre dann die neue First Lady von Bayern?

Frage an Google: Hat Ludwig Hartmann eine Frau oder Freundin?

Tatsächlich scheint diese Frage einige User der Suchmaschine Google zu beschäftigen. Die sogenannte Autocomplete-Funktion zeigt Nutzern bereits bei der Worteingabe Vorschläge zu beliebten Suchbegriffen im Zusammenhang mit dem gesuchten Namen.

+ Die Autocomplete-Funktion bei Google zeigt: Viele Google-Nutzer interessiert sich für den Familienstand von Ludwig Hartmann. © Screenshot: Google

Im Falle von Ludwig Hartmann suchen die User diese Themen:

Ludwig Hartmann Frau

Ludwig Hartmann Sohn

Ludwig Hartmann Freundin

Ludwig Hartmann verheiratet

Ludwig Hartmann: Vater eines 2015 geborenen Sohnes

Auf der Seite des bayerischen Landtags zu Ludwig Hartmann erfährt man in Sachen Familienstand, dass der Grünen-Politiker „ledig“ ist und „1 Kind“ hat. Wie die Bayerische Staatszeitung in einer dpa-Meldung berichtet, handelt es sich bei Hartmanns Kind um einen Sohn, der 2015 geboren wurde. Im Bericht erfährt man auch, dass Hartmann nach der Geburt seines Sohns empfand: Die Zeit für das Kind fehlt. "Mutter oder Vater werden - das ist eines der größten Geschenke im Leben eines Menschen", sagte er. "Und natürlich möchte auch ich - wie viele Kolleginnen und Kollegen - möglichst viel Zeit mit meinem kleinen Sohn verbringen.“

Auch Szenen aus dem Privatleben sprach Hartmann an: So habe sein Sohn schon im Alter von neun Monaten begriffen: Sobald Ludwig Hartmann den Pulli gegen den Anzug mit gebügeltem weißen Hemd eintausche, bedeute das: "Papa ist gleich weg." Der Grünen-Politiker wünschte sich: "Ich möchte mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen und dabei sein, wenn er seine Entdeckungen macht, wenn er lacht, weint oder auch seine ersten Worte spricht."

Hat Ludwig Hartmann eine Frau oder Freundin?

Was seinen Beziehungsstand angeht, hält Hartmann sich bedeckt. Laut Landtags-Seite ist er ledig, allerdings erfährt man nicht, ob er eine Freundin oder Partnerin hat. Öffentlich hat Hartmann noch keine Frau präsentiert. In Medienberichten finden sich keine Äußerungen zu einer privaten Partnerschaft.

Insofern handhabt er es so wie Katharina Schulze, mit der er im Landtagswahlkampf 2018 das Grüne Spitzenduo bildet: Diesen Teil seines Privatlebens hält Ludwig Hartmann wirklich privat.

In einem Interview mit dem Kreisboten wurde er Ende 2013 gefragt: „Und wie sieht es mit Ludwig Hartmann privat aus?“ Hartmann gab deutlich zu verstehen, dass er darüber nicht sprechen wollte: „Privat? Das ist wie das Wort schon sagt einfach privat.“

