Wagner baut offenbar nächstes Camp in Belarus – nahe der Ukraine-Grenze

Von: Bettina Menzel

Ein mutmaßlich von Wagner-Söldnern genutztes Zeltlager in Belarus, aufgenommen am 7. Juli 2023 im Bezirk Asipovichy. Nun soll offenbar ein weiteres Lager errichtet werden (Symbolbild). © IMAGO/Natalya Talanova / ITAR-TASS

4.000 Wagner-Söldner sind bereits an der „Achillesferse der Nato“ stationiert. Nun soll ein neues Camp für rund 1.000 Kämpfer der Einheit nahe der ukrainischen Grenze hinzukommen.

Zyabrovka – Die Präsenz der russischen Wagner-Söldner in Belarus weitet sich offenbar aus: Nur rund 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt habe man mit dem Bau eines weiteren Lagers für tausend Kämpfer der Söldnerarmee begonnen, hieß es in einem Bericht des nationalen Widerstandszentrums der Ukraine vom Dienstag (8. August). Dahinter steckt wohl ein bestimmtes Kalkül Moskaus.

Weiteres Wagner-Lager in Belarus im Bau: Diesmal Nahe der ukrainischen Grenze

Das neue Wagner-Lager entsteht dem Bericht zufolge am Flugplatz Zyabrowka nahe der belarussischen Grenzstadt Gomel und werde errichtet, um in Zukunft „subversive Aktivitäten“ an der Grenze zur Ukraine „simulieren“, so die Befürchtung des ukrainischen Widerstandszentrums. Diese hybride Kriegsführung diene dem Ziel, Druck auf die Länder der Europäischen Union auszuüben und sie dazu zu bringen, ihre Unterstützung für Kiew im Ukraine-Krieg zurückzufahren.

Im rund 100 Kilometer entfernten ukrainischen Tschernihiw sowie im Oblast Sumy hatten Sabotageeinheiten ukrainischen Angaben zufolge bereits Mitte Juli versucht, die Grenze zu überqueren – allerdings erfolglos. Zuvor hatte das Widerstandszentrum bereits berichtet, dass die Wagner-Gruppe in Belarus Kämpfer rekrutiere. Voraussetzung für die Aufnahme sei, dass die neuen Rekruten zustimmten, sich an Kampfhandlungen in den Nato-Ländern Litauen und Polen zu beteiligen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Polen und Litauen befürchten Provokationen an Nato-Ostflanke und verstärken Grenzkontrollen

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Wagner-Camps offenbar an strategischen Orten errichtet werden. Während das aktuell im Bau befindliche Camp nahe der ukrainischen Grenze liegt, sind mindestens 4.000 Wagner-Kämpfern bereits nahe der Suwalki-Linie stationiert. So wird der Grenzverlauf zwischen Polen und Litauen bezeichnet, der als Achillesferse der Nato gilt. Warschau und Vilnius zeigten sich angesichts der Spannungen mit dem angrenzenden Belarus und der Wagner-Aktivitäten besorgt und planen einen stärkeren Schutz und sogar eine mögliche Schließung ihrer Grenzen.

Befürchtet wird etwa, dass Söldner der Privatarmee als Migranten getarnt illegal über die Grenze kommen könnten. Kommandotrupps, die über die Grenze durchstoßen, angreifen und im Anschluss wieder nach Belarus zurückkehren, halten Militärexperten ebenfalls für eine mögliche Bedrohung. Die Truppen der Privatarmee von Söldnergruppen-Chef Jewgeni Prigoschin waren nach einem gescheiterten Aufstand gegen Moskau und einem Deal mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Belarus umgesiedelt worden.