Lügen-Vorwurf: Opposition fordert Rücktritt von Melanie Huml

Von der Corona-Bremse auf‘s Corona-Gaspedal gerutscht! Der überhebliche Corona-Zampano Söder hat sich überhoben! Er ist nur ein wenig begabter, charakterloser und zu Schmutzeleien neigender Zauderer im öffentlichen Bereich. Ein großer, großmäuliger Ankündigungs-Politiker, ein an seinen eigenen Ansprüchen gescheiterter Umsetzungs-Zwerg.

Statt sich um seine ureigensten Aufgaben in Bayern zu kümmern und die Corona-Pandemie in Bayern endlich besser in den Griff zu bekommen (Tests von Urlaubsrückkehrern! Senkung der Infektionen!), watscht Söder Laschet ab und gibt die Meinung der Bevölkerung zur Kanzlerkandidatur von Scholz falsch wider („kein Mensch hat Verständnis“).

Das können auch keine breit veröffentlichten Posts aus dem privaten Bereich gutmachen, deren Veröffentlichung man durchaus hinterfragen darf.

Aber immerhin hat die sich eintrübende Corona-Lichtgestalt Söder schon Schuldige für das folgenreiche Test-Disaster in Bayern parat:

die Test-Zentren, die mangelnde Digitalisierung, den „gefeuerten“ Chef des Landesamtes für Gesundheit, demnächst sicherlich auch Ministerin Huml, die Dynamik der Pandemie etc.

Und: auf keinen Fall liegt es an Söder‘s Strategie einer Testoffensive mit 24 Stunden-Garantie! Charaktertest nicht bestanden!

Söder glänzt nicht mehr: weder bei der Pflicht noch bei der Kür! Im Gegenteil: Söder‘s großmütig angekündigter bayerischer (Test-)Service für Deutschland läßt einen schaudern!

Was könnte Söder daraus lernen?

1. Man kann das Virus nicht wegtesten. Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Test!

2. Kompetenz kann man nicht herbei reden („Der bayerische Weg war richtig“, „Wir haben Bayern gut beschützt“, „Bayern war und ist vorsichtiger als andere Bundesländer“).

Und noch etwas: Knapp 1000 uninformierte Infizierte stecken in diesem Fall möglicherweise rd. 4000 weitere Personen an. Diese wiederum 16.000, falls sie nicht informiert werden, was ja in Bayern nicht unüblich zu sein scheint. Und dann weitere 64.000 ...

Fakt ist, dass in Bayern bereits 140 Personen wegen des Test-Chaos in Quarantäne mussten.

Jetzt verstehe ich, weshalb Söder schon von der zweiten Welle sprach!